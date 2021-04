Cette application Android propage des logiciels malveillants, alors supprimez-la maintenant si vous l’avez – .

Si vous essayiez de concevoir un logiciel malveillant Android de telle manière que l’apparence garantisse qu’il imite l’une des applications pour smartphone les plus populaires existantes afin de piéger le plus grand nombre de personnes possible, vous pourriez probablement faire pire que d’emprunter la marque de Netflix. app.

C’est ce que les créateurs d’une application de malware Android récemment découverte appelée FlixOnline ont décidé de faire. Trouvée par une équipe de Check Point Research, cette application s’est cachée dans le Google Play Store, a utilisé des images Netflix pour aspirer les gens et a promis de permettre aux utilisateurs de voir le contenu Netflix du monde entier sur leurs smartphones. Au lieu de cela, selon un résumé des résultats de Check Point Research publié mercredi, si un utilisateur finissait par télécharger cette application et lui accordait «involontairement» les autorisations appropriées, «le malware est capable de répondre automatiquement aux messages WhatsApp entrants des victimes avec un charge utile reçue d’un serveur de commande et de contrôle (C&C). Cette méthode unique aurait pu permettre aux auteurs de menaces de diffuser des attaques de phishing, de diffuser de fausses informations ou de voler des informations d’identification et des données sur les comptes WhatsApp des utilisateurs, et plus encore. »

Apparemment, ce malware tenterait également de se répliquer en envoyant des messages aux contacts WhatsApp de la victime qui ne ressemblaient absolument pas à ce qu’une personne normale enverrait à ses amis. Ce message se lit comme suit: «2 mois de Netflix Premium gratuit sans frais Pour RAISON DE QUARANTAINE (CORONA VIRUS) * Obtenez 2 mois de Netflix Premium gratuit partout dans le monde pendant 60 jours. Obtenez-le maintenant ICI. «

Si vous avez cliqué sur le lien à la fin de cette phrase, que je n’ai pas inclus ci-dessus pour des raisons évidentes, l’équipe de Check Point dit que les attaquants derrière cela pourraient avoir:

Propager d’autres logiciels malveillants via des liens malveillants; Données volées des comptes WhatsApp des utilisateurs; Diffuser des messages faux ou malveillants aux contacts et groupes WhatsApp des utilisateurs, tels que les groupes liés au travail; Ou extorqué aux utilisateurs en menaçant d’envoyer des données ou des conversations WhatsApp sensibles à tous leurs contacts.

Peu de gens semblent avoir succombé à cette escroquerie d’application avant que Google ne la déconnecte. Au cours de 2 mois, alors que l’application FlixOnline était disponible sur le Google Play Store, elle a été téléchargée environ 500 fois avant que Google ne la supprime après avoir été notifiée par Check Point Research. Cependant, ce n’est pas parce que Google l’a supprimé de sa propre boutique d’applications que les utilisateurs sont automatiquement en clair – ils devront également le supprimer de leur propre appareil s’ils font partie de ces 500.

En attendant, consultez certaines de nos couvertures antérieures concernant les applications malveillantes et d’autres applications Android fragmentaires qui ont été démarrées du Google Play Store mais qui pourraient encore tromper les victimes sans méfiance qui n’ont peut-être pas encore supprimé les applications de leurs téléphones. Des applications comme cette fausse application malveillante Clubhouse; ces applications Android qui peuvent voler vos coordonnées bancaires et prendre le contrôle de votre téléphone; et ces applications Android et iOS qui peuvent vider vos comptes bancaires, voler vos informations de connexion et autres méfaits.

