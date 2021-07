Cette application bancaire a fermé des comptes sans avertissement et gardé l’argent des gens

Ces dernières années, les sociétés financières exclusivement en ligne ont vu le jour à un rythme rapide. Il existe de nombreux avantages et inconvénients à utiliser un service en ligne pour remplacer votre banque. D’une part, il leur manque beaucoup des frais des banques traditionnelles. D’autre part, ils manquent également d’emplacements physiques. En fin de compte, certains consommateurs tireront davantage profit des applications bancaires que d’autres. Mais l’application bancaire de Chime – qui est l’une des plus importantes – commence à poser plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine.

Cette semaine, ProPublica a partagé un long rapport sur l’application bancaire Chime. Chime génère beaucoup plus de plaintes auprès du Consumer Financial Protection Bureau que la banque moyenne. Depuis avril dernier, les utilisateurs ont déposé 920 plaintes auprès de l’agence fédérale. 197 impliquaient des « comptes fermés », car Chime les excluait de leurs comptes bancaires. À titre de comparaison, la banque Wells Fargo compte six fois plus de clients, mais n’a reçu que 317 plaintes CFPB concernant des comptes fermés au cours de la même période.

Perdre l’accès à un compte en ligne est toujours un gros problème, mais c’est particulièrement grave pour les utilisateurs de Chime. ProPublica est tombé sur un certain nombre de groupes Facebook d’utilisateurs qui prétendent avoir été arnaqués par Chime. Un homme a raconté à la publication qu’il avait emmené ses jumeaux déjeuner chez Applebee et que sa carte de débit avait été refusée. Il avait près de 10 000 $ en banque, mais a vérifié son courrier électronique pour constater que Chime avait fermé son compte sans avertissement. Il a dû appeler ses parents pour payer le déjeuner.

L’application bancaire Chime répond au rapport de ProPublica

Chime explique que de nombreuses fermetures de comptes sont liées à la fraude. L’entreprise affirme qu’elle sévit contre les comptes en utilisant des chèques d’assurance-chômage et de relance obtenus frauduleusement. Chime a partagé la déclaration suivante après la publication du rapport de ProPublica :

L’année dernière a vu une augmentation extraordinaire de l’activité de ceux qui cherchent à obtenir illégalement des fonds gouvernementaux liés à la pandémie et à frauder les contribuables américains. Selon certaines estimations crédibles, 400 milliards de dollars de fraude au chômage à eux seuls pourraient avoir transpiré. Nous sommes fiers des solides efforts anti-fraude de Chime, qui ont rapporté des centaines de millions de dollars aux agences étatiques et fédérales pendant la pandémie. Bien qu’il soit important pour nous de lutter contre la fraude, notre objectif premier sera toujours de prendre soin de nos membres. Et malgré tous nos efforts, nous faisons des erreurs.

Chime a poursuivi en affirmant que sur les 13 plaintes de consommateurs mises en évidence par ProPublica, la plupart impliquaient une fraude. C’est un réconfort froid pour les utilisateurs qui ont été laissés de côté lorsque leurs comptes ont été soudainement fermés. Chime a déclaré à ProPublica qu’il avait “fait des efforts pour arranger les choses avec ces membres”.

