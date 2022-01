Cette application de liste de tâches est la première créée et publiée avec Swift Playgrounds 4 sur iPad

Après avoir été présenté en avant-première lors de la WWDC21, Apple a lancé d’ici la fin de 2021 Swift Playgrounds 4. Avec lui, les utilisateurs d’iPad peuvent enfin créer et publier des applications sans avoir besoin de Xcode ou d’un Mac. Maintenant, il semble qu’un développeur vient de créer et de publier l’une des premières applications utilisant Swift Playgrounds 4, et elle s’appelle « ToDon’t ».

ToDon’t est une application de tâches créée par Cephalopod Studio et elle contient essentiellement des choses à ne pas faire :

Ajoutez des tâches aléatoires et prédéfinies à votre liste de tâches quotidiennes, en particulier des choses à NE PAS faire, afin que vous puissiez les supprimer et vous sentir immédiatement productif tout en vous amusant. L’application a des dizaines et des dizaines de choses à ne pas faire ! Et vous pouvez célébrer vos réalisations avec des célébrations aléatoires lorsque vous cochez tous vos articles !

Bien que très simple, ce qui a attiré notre attention est un article de blog de Cephalopod Studio montrant le processus de développement d’une application entièrement à l’aide de Swift Playground 4 sur l’iPad.

En commençant par les bonnes choses, Matt Waller, développeur de ToDon’t, a salué la rapidité et la polyvalence du développement à l’aide de Swift Playgrounds 4. Il dit que c’est un prototype parfait si vous voulez travailler sur l’interface utilisateur, la facilité de publication et, surtout, pas si cher que ça pour commencer à développer à partir de zéro :

Je me souviens d’avoir travaillé sur mon iMac et d’être devenu absolument accro à quel point c’était cool de créer une application quand j’ai commencé il y a neuf ans. Et pour le faire fonctionner sur mon téléphone surtout ! (Je veux vraiment cette facilité d’obtenir des applications sur le téléphone). C’est tellement amusant. Et le fait que cela puisse maintenant être fait sur une machine relativement peu coûteuse d’une manière de haute qualité est également tout simplement génial.

Ceci dit, Swift Playgrounds 4 est loin d’être parfait dans sa première version en tant qu’outil de développement. Les développeurs de ToDon’t ont eu du mal à tester les achats intégrés, affirmant que cela ne devient testable que dans TestFlight. Certaines autres demandes de fonctionnalités incluent la convivialité de CloudKit, un Git intégré et un meilleur processus de débogage.

Swift Playgrounds 4 manque toujours de widgets et d’extensions, et il n’est pas possible de tester l’application sur l’iPhone avant de l’envoyer à TestFlight, il faut donc beaucoup de va-et-vient pour lisser les choses.

Il y a un tas de choses ici et là que les gens ont mentionnées : vous pouvez importer des images mais ne pouvez pas clarifier les tailles avec un catalogue d’actifs (Feedback Id : FB9830500), vous ne pouvez pas modifier les fichiers json de Playgrounds (je suppose que cela s’appelle SWIFT Aires de jeux, hein ?). Les lire et les analyser est très bien, ils seront juste sous « Ressources ». Cependant, ce serait formidable d’éditer ces fichiers même s’il ne s’agit que de fichiers texte de base (Feedback Id : FB9830502). Il n’y a pas d’aperçus d’appareils dans les aperçus Playgrounds comme il y en a pour Xcode (Id de rétroaction : FB9830505).

Il est important de noter que pendant tout son processus créatif, Matt a partagé avec Apple les commentaires concernant Swift Playgrounds 4, qui seront nécessaires pour voir plus de fonctionnalités ajoutées à l’avenir.

Le développeur déclare également dans son article de blog qu’« au final, c’est exactement ce qu’il dit : Swift Playgrounds. C’est un terrain de jeu ! C’est un endroit qui est avant tout génial pour comprendre les choses.

Ce n’est certainement pas Xcode sur iPad, ni une toute nouvelle application App Composer ou quelque chose comme ça. Il brillera principalement comme un excellent outil éducatif et de prototypage. Et diable, c’est assez génial comme moteur de sideproject jusqu’à présent. Je dis cela parce qu’il y a un sweet spot où les contraintes permettent la créativité, comme les limitations d’un sonnet. Je serai intéressé de voir si des chefs-d’œuvre émergent.

Vous pouvez vérifier ToDon’t sur l’App Store ici.

Essayez-vous de développer votre propre application à l’aide de Swift Playgrounds 4 ? Comment se porte votre projet jusqu’à présent ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

D’accord, ce samedi, nous allons utiliser Swift Playgrounds sur iPad pour lancer une application de todo ridicule : ToDon’t : où nous ajoutons des choses à NE PAS FAIRE à votre liste de tâches afin que vous puissiez les rayer et vous sentir plus productif.#iOSDev #SwiftUI #iPad 1/n – Matt Waller (@wattmaller1) 18 décembre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :