Cette application de l’US Army vous permettra de suivre en direct la localisation du Père Noël | La technologie

Un an de plus, nous revenons avec le suivi du Père Noël, nous vous apportons donc ici quelques sites Web et applications principaux afin que vous ne manquiez à aucun moment son emplacement, y compris un en direct.

Aujourd’hui, il existe une grande variété de façons de suivre le Père Noël, mais l’une des plus efficaces vient sans aucun doute des mains de l’armée américaine, dont la tradition, qui a commencé en 1955 lorsque, selon la légende, un garçon appelé par erreur au Colorado Centre de commandement de la défense continentale de Springs (CONAD).

Avec l’erreur de cet enfant, l’armée américaine a réalisé que cela pourrait être un énorme succès et a commencé à publier des communiqués de presse sur les allées et venues du Père Noël chaque année. En 1980, ils ont même ajouté un numéro de téléphone. Tout cela a finalement conduit à ce qu’il est maintenant, un site Web entièrement équipé pour savoir où se trouve le Père Noël.

À l’heure actuelle, nous trouvons une page Web, gérée par l’armée américaine, qui combine la présentation d’une vidéo sur le Père Noël par un colonel américain typique avec des informations en direct et à jour sur l’endroit où vous vous trouvez.

Vous pouvez également télécharger la version pour votre smartphone dans l’App Store ou dans le Google Play Store, et à partir de là, vous pouvez voir comment les cadeaux sont livrés petit à petit tout en vous amusant avec quelques mini-jeux inclus.

NORAD a également ajouté un Chatbot IA appelé Radar cela vous aidera également à détecter le Père Noël. Bien que si c’est vous qui parlez, vous pouvez également communiquer avec eux via leur téléphone, en composant +1 (877) et dire HI NORAD.

Cependant, Google n’est pas loinPuisque son traqueur du Père Noël, qui fonctionne depuis 2004, est mondialement connu et bien qu’il ne dispose pas du même système de traçage que le NORAD, le géant de la recherche veut aussi savoir où il se trouve. Si vous voulez connaître son emplacement, visitez le site Web suivant.

Il ne vous reste plus qu’à entrer celui que vous préférez et à profiter au maximum de ces expériences, car il est bien sûr assez curieux de pouvoir suivre chacune des étapes du Père Noël et de ses rennes le jour de Noël même. Cela ne générera peut-être aucune émotion pour vous, mais pour les plus petits, ce sera certainement une expérience inoubliable.