Cette application folle pour iPhone vous paiera 250 $/jour pour diffuser des scènes de crime en direct • .

L’application Citizen fait à nouveau sourciller.

Il y a quelques mois, cette application d’alerte au crime de style surveillance de quartier a fait la une des journaux pour un test qu’elle exécutait. Il s’agissait d’envoyer ses propres véhicules de sécurité privés à la demande pour « patrouiller » divers quartiers. Une sorte d’extension du service de police local, si vous voulez. Cette nouvelle, cependant, associée aux reportages parfois racistes de style NextDoor, a instantanément rendu les gens beaucoup plus méfiants à l’égard de l’application. Dernières nouvelles : ce Citizen aurait recruté sur des sites d’emplois journalistiques, à la recherche de « membres de l’équipe de terrain ».

Controverse sur l’application citoyenne

Voici ce que l’application Citizen a apparemment recherché pour répondre à ce projet de loi. Selon certains reportages, le service recherche discrètement des New-Yorkais et des résidents de Los Angeles pour diffuser en direct des scènes de crime. Ainsi que des incidents comme des incendies et des accidents de la circulation. En échange d’accepter de se précipiter vers ce genre d’urgence, de sortir leur téléphone et de commencer à diffuser, les bénévoles pourraient gagner jusqu’à 200 $ par jour pour un quart de travail de 8 heures. Ou, sur l’extrémité supérieure, jusqu’à 250 $/jour pour un quart de 10 heures.

Ce serait une extension des alertes de sécurité en temps réel que l’application Citizen partage déjà avec les utilisateurs. Basés sur les appels au 911, ils incluent des photos et des vidéos téléchargées par des bénévoles proches d’un incident. Cette nouvelle poussée, cependant, suggère que Citizen veut avoir un peu plus de prévisibilité à ce sujet. Et de moins s’appuyer exclusivement sur des bénévoles présents ou non sur le territoire.

Selon la description des offres d’emploi maintenant supprimées des personnes qui les ont vues, l’application Citizen recherche également des volontaires pour signaler « derrière les enregistrements de la police », pour inclure des entrevues avec des flics et des témoins. Un porte-parole de Citizen, quant à lui, a déclaré à Insider que “les salles de presse de la ville de New York” utilisaient déjà la vidéo Citizen dans leurs reportages “pratiquement quotidiennement”.

Des journalistes citoyens dans l’économie des petits boulots ?

C’est sans doute une sorte d’invitation pour quelqu’un qui pourrait être votre chauffeur Uber à s’essayer également à une sorte de journalisme. Même si, pour tout ce qu’on en dit, le journalisme reste un métier. Cela nécessite une formation dans un ensemble de compétences spécifiques.

Les critiques de l’application Citizen, par exemple, déplorent sa caserne de pompiers de mises à jour souvent sans contexte. Et il y a des conséquences effrayantes à prendre des informations qui n’ont pas été entièrement vérifiées et à les utiliser :

La police arrête un homme faussement accusé sur @CitizenApp d’avoir déclenché un feu de brousse en Californie. L’interaction de l’article 230 et du 4e amendement ici est terrifiante.https://t.co/2YZljEcRLK – James Grimmelmann (@grimmelm) 19 mai 2021

En 2019, le conseiller municipal de New York, Justin Brannan, a fustigé l’application dans un éditorial BuzzFeed, dans lequel il a critiqué l’application Citizen pour “avoir fait peur aux gens”. Son reproche spécifique concernait la façon dont l’application envoie des alertes basées sur les appels au 911.

« La criminalité est maintenant à son plus bas historique dans la ville et dans mon quartier », a-t-il écrit. «Mais parce que les résidents sont constamment bombardés de notifications push de crime, ils pensent que la ville va en enfer dans un panier à main. Puis ça fait boule de neige. Ils commencent à croire que les forces de l’ordre locales ne font pas leur travail, ou que leur quartier contourne le drain et perd de la valeur.

