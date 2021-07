Cette application indispensable vous dira si votre iPhone a été piraté • .

in

Trop de gens pensent à tort qu’il existe une sorte de champ de force protecteur autour de leur appareil mobile et qu’ils ne feront jamais face à un problème comme un iPhone piraté. C’est peut-être une combinaison de la nature fermée de l’écosystème d’Apple, combinée aux protections robustes offertes par iOS. Quelle que soit la raison, vous rencontrez tout le temps des utilisateurs Apple qui supposent que les appareils Android sont des aimants criblés de virus pour toutes sortes de menaces de sécurité. Alors que les produits Apple comme les iPhones et les iPads qui exécutent iOS et iPadOS sont en quelque sorte immaculés et impénétrables.

L’essentiel, bien sûr, c’est qu’il est difficile, mais pas impossible, de pirater un iPhone. Apple peut certainement faire un excellent travail en vous offrant un appareil incroyablement sécurisé. Mais tout cela ne sert à rien si vous téléchargez des applications terribles et vous engagez dans des pratiques de sécurité personnelles atroces en ligne. Le fabricant d’iPhone, en d’autres termes, ne peut pas vous sauver de vous-même.

iVerify — téléchargez cette application iPhone dès maintenant

Cela nous amène à une application que vous devez absolument connaître. Surtout si vous ne voulez jamais vivre le cauchemar de voir votre iPhone piraté.

iVerify, qui coûte 2,99 $, a actuellement une note de 4,7 sur l’App Store (basé sur quelque 1 400 évaluations d’utilisateurs). Il se présente comme une « boîte à outils de sécurité personnelle ». Celui qui, selon les créateurs d’applications, permet aux utilisateurs de « gérer la sécurité de votre appareil iOS et de détecter les modifications apportées à votre smartphone. iVerify facilite (également) la gestion de la sécurité de vos comptes et de votre présence en ligne avec des guides d’instructions simples.

iVerify a une version pour les individus ainsi que les organisations. Et parmi les nombreux avantages utiles que l’application offre, il y a les « Guides de protection ». Ce sont des résumés et des instructions qui vous apprennent à ajouter plus de couches de sécurité à votre appareil. Aussi important à savoir : la version d’iVerify pour les organisations coûte 3 $/utilisateur/mois après une période d’essai initiale de sept jours.

Une version d’iVerify pour les appareils Android serait également bientôt disponible.

iPhone piraté ? Oui, ça peut arriver

Une application comme celle-ci est si importante à connaître. Parce que les bugs et les menaces de sécurité de l’iPhone sont beaucoup plus courants que l’utilisateur moyen ne le pense.

2021 a déjà vu une rafale de nouvelles liées à la sécurité de l’iPhone et à la divulgation de menaces par Apple. En janvier, par exemple, Apple a sorti iOS 14.4 et iPadOS 14.4 après avoir appris qu’un chercheur avait trouvé un moyen pour les attaquants de pirater à distance certains iPhones et iPads.

Apple s’efforce également de réduire les écoutilles concernant la sécurité d’iMessage. Jusqu’à récemment, cette application était un vecteur d’attaque populaire pour les menaces de sécurité, telles que les attaques sans clic. « iMessage est un service intégré à chaque iPhone, c’est donc une cible énorme pour les pirates informatiques sophistiqués », a déclaré le cryptographe de Johns Hopkins Matthew Green à Wired plus tôt cette année. « Il y a aussi une tonne de cloches et de sifflets. Et chacune de ces fonctionnalités est une nouvelle opportunité pour les pirates de trouver des bogues qui leur permettent de prendre le contrôle de votre téléphone.

