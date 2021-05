Cette application iOS vous oblige à laisser un avis positif avant de pouvoir l’utiliser – .

Nous avons tous connu une mauvaise conception d’applications sous la forme de demandes d’examen désagréables. C’est super ennuyeux d’utiliser une application une ou deux fois, puis, la prochaine fois que vous appuyez sur l’icône, vous voyez une grosse boîte vous suppliant de laisser un avis. Bien sûr, cela pourrait attirer votre attention, mais généralement pas dans le bon sens. Si l’application était incroyable, vous pourriez dire quelque chose de gentil, mais si vous n’aimiez pas absolument tout à son sujet, il y a de fortes chances que l’invite de révision vous enlève encore plus.

Un créateur d’applications a décidé de rendre les choses encore plus ennuyeuses en tenant votre téléphone en otage jusqu’à ce que vous laissiez une bonne critique. Vous pouvez supposer, sur la base de cette description, que l’application est sur Android car, comme les utilisateurs d’Apple aiment le rappeler à tout le monde, Apple a des directives beaucoup plus strictes pour l’approbation des applications que Google. Eh bien, fans d’Apple, celle-ci est pour vous, car c’est une application iOS et elle utilise même l’invite de révision iOS intégrée pour faire son acte ignoble.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme le rapporte The Verge, Kosta Eleftheriou, célèbre développeur d’applications et arnaque, a été le premier à attirer l’attention sur l’application incriminée. Il s’appelle UPNP Xtreme (ugh) et il est conçu pour vous aider à diffuser des vidéos à partir de serveurs comme Plex et autres. Ou du moins c’est ce qu’il dit faire. Un bon nombre de personnes qui l’ont téléchargée n’ont jamais réellement utilisé l’application, car au lieu d’offrir ses services en appuyant sur l’icône de l’application, les utilisateurs sont confrontés à une boîte demandant un avis.

L’avis : “Cette application m’a obligé à lui donner une bonne note avant de pouvoir l’utiliser.” Vous: “Pfff, personne ne vous FORCE!” L’application: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU – Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) 25 mai 2021

Maintenant, cette pratique en soi, bien qu’énervante, n’est pas un gros problème. Le problème ici est que l’application a trouvé un moyen d’empêcher les utilisateurs de se retirer de l’examen. Le bouton intitulé «Pas maintenant», qui vous permet normalement de contourner la demande de révision, ne peut pas être enfoncé. De même, les classements 1 étoile et 2 étoiles ne répondent pas au toucher. Au lieu de cela, une note minimale de 3 étoiles sur 5 est requise pour que vous puissiez continuer. Une fois que vous avez sélectionné une note, le bouton «Annuler» refuse également de fonctionner, vous obligeant à soumettre l’évaluation avec 3 étoiles ou mieux.

“Si vous pensez pouvoir faire confiance aux notes de l’App Store, vous n’avez pas prêté suffisamment attention”, écrit Eleftheriou sur Twitter. «Il s’agit de l’invite de notation du système iOS *, et non de celle qui ressemble à une personnalisation. La pire partie? Cette astuce est EXTRÊMEMENT facile à réaliser pour tout développeur, et ne se limite pas à cette application. “

Le développeur de l’application a plus de 15 millions de téléchargements sur l’App Store iOS, note Eleftheriou, et sur la base des revenus estimés, le développeur a gagné des millions de dollars. Apple, bien sûr, prend sa part de ces revenus, mais est également censé contrôler le magasin pour les applications frauduleuses comme celle-ci.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Comment cette application est-elle tombée entre les mailles du filet? Après qu’Eleftheriou l’ait signalé, Apple a pris des mesures, mais pas avant que l’application n’ait été téléchargée un nombre incalculable de fois. Nous devrons attendre et voir si l’application réapparaît ou si Apple décide de prendre des mesures contre le développeur, mais sur la base de l’approche laxiste dont le développeur a bénéficié jusqu’à présent, il semble peu probable qu’ils soient interdits.

Top Deal du jour Les meilleurs étuis iPhone que nous avons testés, maintenant à seulement 15,99 $ chez Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission