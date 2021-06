Cette application iPhone virale vous transforme en dessin animé, et ça me fait vraiment flipper – .

Si vous avez ouvert Twitter ou Instagram au cours des dernières 24 heures, il est probable que vous ayez vu des images de style dessin animé dans vos flux. C’est grâce à la dernière application mobile dont tout le monde parle en ce moment, Voila AI Artist, qui permet aux utilisateurs de télécharger une image à partir de leur pellicule ou d’en prendre une nouvelle, puis de s’amuser à peaufiner cette image en 2D et 3D dessins animés pour se faire ressembler à des personnages de style Disney et Pixar. D’autres options de cette application, disponible sur iOS et Android, vous permettent de créer une caricature de vous-même, ainsi qu’une version de votre image qui ressemble à une peinture vieille de plusieurs siècles.

L’application Voilà AI Artist Cartoon Photo a été publiée par Wemagine.AI, et il existe à la fois une version gratuite de cette application mobile avec laquelle vous pouvez jouer ainsi qu’un niveau d’abonnement qui supprime le filigrane, ainsi que d’autres avantages comme des téléchargements plus rapides. Selon la section “À propos” de la page Web Wemagine.AI, l’équipe derrière ce qui est devenu la nouvelle application photo préférée de tout le monde comprend “deux fondateurs, directeurs créatifs, créateurs et développeurs passionnés par la combinaison de la créativité humaine et des capacités de l’IA pour créer produits remarquables. Notre première application, Voilà Ai Artist, a été conçue pour transformer vos photos en chefs-d’œuvre amusants tels que des peintures de la Renaissance, des dessins animés inspirés de Pixar, des caricatures dessinées à la main et plus encore !

Il y a quelque chose d’assez amusant et d’irrésistible dans ce genre d’applications “‘toon-yourself” qui semblent devenir virales de temps en temps, et de même avec d’autres qui produisent d’autres astuces visuelles comme “vieillir” le visage dans une photo téléchargée , qui a pris d’assaut l’internet pré-Covid ?)

Ci-dessous, en attendant, vous pouvez consulter quelques exemples amusants de l’application de Voila AI en action, y compris certains qui ont été partagés sur les réseaux sociaux par le créateur de l’application lui-même – y compris des versions de style dessin animé des personnages de Sex and the City, ainsi que une version cartoon de la star de la nouvelle série Disney+ Marvel, Loki :

❤️Lequel êtes-vous dans les personnages de #sexandthecity ? Caricaturé avec #ai de @voilaaiartist #voilaaiartist #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DeepLearning #gan #NeuralNetworks pic.twitter.com/rGDrmLpSux – voilaaiartist (@voilaaiartist) 7 juin 2021

Si Loki était un prince Disney 👑 @LokiOfficial Cartoonized with #ai by @voilaaiartist , réalisé avec #artificialintelligence #MachineLearning #DeepLearning #generativeart #gan #ai #toonme #toonapp #disney pic.twitter.com/6yFaANsdzS – voilaaiartist (@voilaaiartist) 12 mai 2021

En haut de cet article, vous remarquerez également que ce n’est autre que Eleven de la série à succès de Netflix Stranger Things, qui a également été soumis à la magie Voila AI. J’ai également vu un certain nombre de stations d’information essayer également de s’amuser, Voila AI-ifier leurs équipes et partager les résultats sur les réseaux sociaux.

Voici –

Je vous présente l’équipe AM @WKBW chez les personnages Disney 😂😂😂

Vous pouvez également le faire en utilisant l’application « Voila AI Artist ! » pic.twitter.com/lyRshSoc5Q – Katie Morse (@KatieMorseNews) 9 juin 2021

