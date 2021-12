Cette application mobile facilite légèrement le déplacement des captures d’écran des commutateurs vers votre téléphone

Image : Filip Němeček

Étant dans le secteur de l’écriture sur les jeux vidéo, nous passons pas mal de temps à transférer des captures d’écran de nos appareils vers nos téléphones ou PC – peut-être plus que la plupart. Certains d’entre nous ont configuré des cartes de capture astucieuses qui enregistrent immédiatement sur le disque dur, mais le reste d’entre nous s’appuie sur la propre solution de transfert de capture d’écran de Nintendo, qui consiste soit à transférer la carte micro SD sur votre PC, soit à numériser un code QR sur votre Switch avec votre smartphone et enregistrer chaque capture d’écran sur votre pellicule individuellement.

C’est bien – ça marche – mais le processus pourrait être plus fluide, c’est là qu’intervient SwitchBuddy. Développée par Filip Němeček, cette application mobile existe depuis un certain temps maintenant et vise à rendre le transfert un peu moins douloureux en rationalisant essentiellement les tâches laborieuses. Bit « Enregistrer dans la pellicule ».

Vous devrez toujours sélectionner les images que vous souhaitez sur votre Switch et « Envoyer vers un appareil intelligent » (n’hésitez pas à consulter notre guide si vous avez besoin de plus d’informations à ce sujet), mais alors que l’option de Nintendo vous oblige à appuyer et maintenir chaque image individuellement pour les enregistrer sur votre appareil, SwitchBuddy a une interface qui fait de même avec une simple pression sur un bouton. Sur iOS, il a également la possibilité d’enregistrer les captures d’écran directement sur iCloud Drive si vous ne voulez pas obstruer votre pellicule.

SwitchBuddy vous permet également de tweeter ou de transmettre les images sélectionnées via diverses applications à n’importe quel destinataire de votre choix sans les télécharger vous-même, si vous préférez. Observez nos propres tests où nous avons transféré ces clichés plutôt alléchants de Blasphemous et Metroid Dread :

Images : la vie de Nintendo

Cela change-t-il la donne ? Et bien non. Ce n’est pas une énorme différence – et cela signifie que vous devez avoir une autre application (gratuite) sur votre téléphone – mais il est vrai qu’elle est plus fluide que la propre solution de Nintendo et cela vous fera gagner du temps et des coups de pouce, ce qui pourrait être inestimable si, comme nous , vous transférez de nombreuses prises de vue de votre Switch vers le monde numérique au sens large. Il est également livré avec quelques thèmes de couleurs astucieux parmi lesquels choisir.

Vitesse et facilité d’utilisation améliorées ? Sélection de dossier ? Thèmes de couleurs ? On dirait que Nintendo pourrait apprendre une chose ou deux. L’application est téléchargeable/utilisable gratuitement et est disponible sur l’App Store, Google Play ou le site Web de SwitchBuddy.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous utilisez déjà cette application, ou si vous pourriez la vérifier à l’avenir.

