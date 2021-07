Cette application peut apparemment tester la résistance à l’eau de votre téléphone

TL;DR

Un développeur a créé une application Android qui vous permet de tester la résistance à l’eau de votre téléphone. L’application utilise le baromètre de votre téléphone pour détecter les changements de niveaux de pression.

La résistance à l’eau était une caractéristique de niche sur les smartphones, généralement reléguée aux appareils Sony et aux téléphones robustes. Avance rapide jusqu’en 2021 et il n’est pas rare de trouver des cotes IP sur une tonne de téléphones phares, avec même des appareils de milieu de gamme qui se lancent dans l’action.

Comment pouvez-vous être sûr que votre téléphone est toujours résistant à l’eau ? Eh bien, c’est là qu’intervient une application appelée Water Resistance Tester (h/t : Android Police). Tout cela semble douteux au début, mais cela semble en fait légitime à y regarder de plus près.

L’application, du développeur Ray W, utilise le baromètre de votre téléphone pour mesurer les niveaux de pression. Le processus réel d’utilisation de l’application est également assez simple, car il se calibre d’abord pendant quelques secondes. Vous serez ensuite invité à appuyer fermement avec deux pouces sur des zones désignées de l’écran.

En rapport: Les meilleurs téléphones résistants à l’eau que vous pouvez acheter en 2021

Une fois que vous avez appuyé avec vos pouces sur l’écran du téléphone, vous devriez soit obtenir la confirmation que les joints d’étanchéité sont intacts (si vous avez un téléphone résistant à l’eau) ou un message indiquant que votre téléphone n’est pas résistant à l’eau et que vous devez appuyer plus fort sur votre écran.

J’ai essayé cela sur mon appareil personnel (Mate 20 Pro) et j’ai constaté que mon téléphone n’était plus résistant à l’eau. Pour ce que ça vaut, le téléphone est tombé il y a plusieurs années et j’ai remarqué que l’écran et le cadre se détachaient très légèrement. Il est donc tout à fait possible que mon téléphone ne soit plus suffisamment scellé. Nous l’avons également testé sur le Google Pixel 4 et le Vivo X60 Pro Plus, confirmant respectivement la résistance à l’eau et l’absence de baromètre.

L’application est disponible en téléchargement gratuit sur le Play Store via le bouton ci-dessous, bien que vous puissiez faire un don d’argent pour supprimer les publicités. Nous vous recommandons toujours d’utiliser cette application avec une pincée de sel, car la dernière chose que nous voulons, c’est que les utilisateurs aient potentiellement un faux sentiment de sécurité et se retrouvent avec un téléphone endommagé par l’eau.