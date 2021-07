Cette application promet de tester la résistance à l’eau de votre mobile Android, sans le mouiller ! | La technologie

Les mobiles résistants à l’eau sont une excellente revendication pour les marques et parfois ils ne sont pas aussi résistants qu’ils le prétendent. Si vous voulez le vérifier maintenant, vous pouvez le faire avec une simple application.

La résistance à l’eau est l’une des caractéristiques les plus frappantes des terminaux Android et iOS, bien qu’il s’agisse d’une arme à double tranchant. D’une part, avoir cette résistance donne une certaine sécurité aux situations accidentelles dans lesquelles du liquide est renversé sur l’appareil ou il finit par être éclaboussé par erreur.

Mais en même temps, cette sécurité peut finir par être excessive et les utilisateurs peuvent mettre en danger l’intégrité de leurs terminaux en pensant qu’étant résistants à l’eau, ils résisteront à tout. Ce qui se passe, c’est que la résistance à l’eau a des limites bien marquées et toute valeur supérieure peut rendre le téléphone inutilisable..

Si vous possédez un appareil et que vous pensez qu’il peut être étanche, avant de l’essayer en le plongeant dans la piscine, il est préférable de consulter le site du fabricant.. Mais cela peut aussi être fait à l’aide d’une application. Oui, vous avez bien lu. Vous pouvez vérifier la résistance à l’eau à l’aide d’une application trouvée dans le Play Store.

L’application s’appelle Testeur de résistance à l’eau et a été découvert par les utilisateurs de Reddit. Il est compatible avec une grande variété de terminaux Android, bien qu’il n’ait pas été possible de l’installer sur le OnePlus 7 Pro. Cette application vérifie si le terminal a la certification IP67 et IP68, la méthodologie utilisée passe par les capteurs et plus précisément le baromètre.

Le baromètre est le capteur utilisé pour vérifier la pression d’air à laquelle l’appareil est exposé. En fait, lors du retrait du plateau SIM, le test échoue, car ce plateau est un énorme trou à travers lequel vous pouvez insérer des éléments qui ne sont pas bénéfiques pour les appareils.

La vérité est qu’il s’agit d’une application intéressante du baromètre pour Android, qui, loin d’être l’appareil physique et plein de composants métalliques, est un capteur numérique inclus dans l’appareil. Si vous êtes curieux, vous pouvez essayer l’application et vérifier si votre appareil est étanche.

Bien sûr, si l’application indique qu’il est étanche. Cela n’indique pas qu’il faille le plonger dans des piscines ou des plages sous prétexte de résistance. Vous pouvez manquer de terminal Android et personne ne le veut.