Cette application scanne les pièces Lego et vous dit tout ce que vous pouvez construire avec elles | La technologie

in

L’application Brickit utilise la réalité augmentée pour scanner des pièces de Lego et ainsi montrer toutes les constructions qui peuvent être réalisées avec elles.

La réalité augmentée a des utilisations nombreuses et variées, bien que la plupart se concentrent sur le divertissement ou la création d’expériences à la première personne pour le plaisir des utilisateurs.. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont que ces usages, car le dernier exemple vient de la main d’une application qui utilise un iPhone pour scanner des pièces Lego et ainsi indiquer toutes les constructions possibles que nous avons en main.

Oui, le bateau peut bientôt sembler vraiment étrange ou absurde. L’idée simple d’utiliser la réalité augmentée dans quelque chose d’aussi commun et simple que l’assemblage de structures Lego est quelque chose de la science-fiction la plus douceMais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être fait dans le monde réel. Et c’est exactement ce qui a été fait grâce à l’application Brickit.

Cette application a été développée pour fonctionner à la fois comme un scanner et un manuel. L’application utilise la technologie de réalité augmentée de l’iPhone pour numériser des enchevêtrements de pièces LegoAprès les avoir scannés, il indique à l’utilisateur le type de structure qu’il peut assembler avec ces pièces.

Ce scan est vraiment rapide, l’application ne prend pas plus d’une minute pour identifier toutes les pièces Lego que nous avons distribuées. Après avoir fait le scan, un menu apparaît qui indique le type de structures possibles, ainsi l’utilisateur sera celui qui choisira celles qu’il veut monter et après ceci le manuel de la pièce à monter.

Lego Boost est un module programmable avec un langage de blocs, qui grâce à des pièces Lego, nous pouvons le transformer en un robot, un chat et d’autres objets, chacun avec ses capacités programmables.

La chose intéressante est que l’application guide l’utilisateur pendant l’assemblage, mais en même temps elle lui indique également en temps réel où se trouve la prochaine pièce dont il a besoin. Cela signifie que, si nous avons un groupe de pièces au sol, l’application elle-même nous montrera l’endroit où se trouve la prochaine pièce à utiliser.

Cette application de réalité augmentée est extrêmement explicative, montre toutes les possibilités de la technologie et utilise un téléphone portable pour fonctionner. Seul bémol, il n’est disponible que sur iPhone, car ces terminaux disposent de puissants modules AR. Il faudra attendre de voir si une version Android sortira.