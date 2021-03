Cette application vous aidera à monter à bord du nouveau train en marche NFT – .

L’engouement pour la NFT continue de rouler, à la suite d’une série d’annonces de haut niveau et de ventes au top du dollar que nous avons couvertes dans les articles précédents.

Parmi les nouvelles annonces, le joueur de premier but des New York Mets, Pete Alonso, devrait participer mardi à l’acte NFT, en mettant aux enchères des œuvres d’art numériques et en faisant don des bénéfices à son association caritative Homers for Heroes ainsi qu’à More Than Baseball. Ce dernier est une organisation à but non lucratif qui soutient les joueurs de ligues mineures qui ont besoin d’une aide financière pour des choses comme le logement, l’équipement et la nutrition. Cela fait suite à des nouvelles telles que Grimes tirant environ 6 millions de dollars d’un ensemble d’art numérique qu’elle a vendu dans le cadre de la ruée vers l’or de NFT, ainsi que le premier tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, vendu sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars.

Comme nous l’avons expliqué dans cet article précédent sur les NFT, NFT signifie «jeton non fongible». Il s’agit d’un mécanisme par lequel les biens numériques sont transformés en actifs uniques et échangeables sur la blockchain.

Si cela aide certains d’entre vous à mieux comprendre ce qu’ils sont, alors cela conduit à ce qui est peut-être une prochaine question évidente à propos des NFT: alors, comment en fabriquez-vous ou en créez-vous une? Cela nous amène, à son tour, à une application appelée S! NG.

En utilisant cette application, quelqu’un peut simplement télécharger n’importe quel fichier depuis son iPhone ou via iCloud Drive pour commencer à créer des images, des vidéos et / ou des fichiers audio NFT. «S! NG crée des NFT immédiatement et gratuitement, en les stockant dans un portefeuille numérique NTF jusqu’à ce que nous puissions les rendre disponibles sur le marché numérique», explique la page de l’application S! NG.

«Aujourd’hui, presque tout ce que vous créez, des rythmes musicaux aux paroles en passant par la photographie et la poésie, S! NG stocke tout, organisé dans un portefeuille numérique NFT, soutenu par la blockchain. Quel que soit le stade de cette idée, des notes vocales aux chansons finies en passant par les feuilles séparées, tout est automatiquement transformé en NFT d’une simple pression sur votre écran. »

L’un des avantages de la création de NFT et de l’utilisation d’une application comme celle-ci pour ce faire, poursuit la page en expliquant, est que «personne n’a besoin de faire appel à un avocat». Que ce processus est meilleur qu’un droit d’auteur, puisque les utilisateurs qui téléchargent leur contenu via cette plate-forme créent une empreinte numérique, pour «preuve irréfutable» que cela vient de vous. «La preuve de votre idée en tant que disque numérique», explique l’équipe S! NG, «est créée instantanément et dure pour toujours.»

