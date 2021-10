Cette Aston Martin DB6 est entièrement électrique et coûte un million de dollars | Moteur

Il s’agit de l’Aston Martin DB6 entièrement électrique, une tranquillité d’esprit en revanche pour ceux qui cherchent à continuer à profiter des classiques de toujours dans le futur.

L’électricité fait partie de l’industrie automobile depuis des années et de plus en plus d’entreprises qui lui sont liées adaptent leurs produits. De cette façon, nous pouvons trouver un Aston Martin DB6 entièrement électrique, une tranquillité d’autre part pour ceux qui cherchent à continuer à profiter des classiques de toujours dans le futur.

C’est un produit signé par Lunaz, la société dans laquelle David Beckham a investi.

Conception de Lunaz il transforme des bijoux comme la Rolls-Royce Phantom ou la Jaguar XK120 en voitures électriques. Et ce n’est qu’un exemple. Le footballeur anglais a investi une grande partie de sa fortune dans cette entreprise, qui voit un avenir dans la création de voitures classiques avec la technologie actuelle. De plus, ce n’est pas seulement cela, tout ce que le client demande, c’est tout ce qu’il a. Lunaz réalise vos souhaits.

Lunaz dit que Groupe motopropulseur L’Aston Martin électrique revendique « une accélération initiale rapide avec les exigences d’une voiture classique construite sur les lignes d’une Gran Turismo ». Il a une autonomie de plus de 360 ​​km., Avec un ensemble amélioré de freins, de suspension et de direction.

Bien sûr, il dispose de la climatisation, du Wi-Fi, de la navigation par satellite et des fonctions typiques des systèmes d’infodivertissement actuels.

Directeur du design de Lunaz, Jen HollowayIl disait : « Nous sommes fiers de présenter la GT britannique par excellence, remasterisée pour une nouvelle génération. » La marque a confirmé qu’elle fabriquera sur demande une Aston Martin DB4 et une Aston Martin DB5. Cette DB6 aura un prix de départ d’un million de dollars auquel il faudra ajouter les taxes locales. Un caprice électrique.

