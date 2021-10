Cette astuce de combat Metroid Dread Boss montre que les développeurs savaient que vous briseriez le jeu

Image : Nintendo

SPOILERS, évidemment…

Terreur des métroides a beaucoup fait parler d’elle au cours de la semaine dernière, en grande partie en termes positifs. Beaucoup d’entre nous sont encore sur une première partie, fuyant frénétiquement les ennemis EMMI et naviguant sur la carte plutôt importante. Pour certains, cependant, il est maintenant temps d’optimiser les courses de suivi et potentiellement les speedruns ; c’est un jeu qui semble très bien adapté à ces joueurs.

Voici votre deuxième avertissement de spoiler, lisez la suite à vos risques et périls.

Si vous avez besoin de preuves que MercurySteam et Nintendo ont tenu parole en rendant la carte et sa progression flexibles, @glaedrax (coup de chapeau à Eurogamer) a partagé une vidéo amusante utilisant des bombes pour tuer Kraid. Maintenant, beaucoup d’entre vous sont probablement dans le même bateau que ce scribe en pensant « mais je n’avais pas de bombes ». Dans une partie de suivi, il est clairement possible d’emprunter une voie différente et d’obtenir la mise sous tension plus tôt.

Vous pouvez faire quelque chose de drôle à Kraid si vous obtenez des bombes tôt, comme je le pensais :^)#MetroidDread #MetroidDreadSpoilers #NintendoSwitch pic.twitter.com/oOTBubpHmi— Glaedrax – Séquence d’effroi (@glaedrax) 10 octobre 2021

La chronologie de @glaedrax regorge également d’observations intéressantes issues de plusieurs parties.

C’est la conception classique de Metroid pour permettre aux speedrunners et aux optimiseurs de trouver des approches alternatives intelligentes, c’est donc génial de voir cela dans Dread. Pour le reste d’entre nous, simples mortels, cela nous encourage également à essayer différentes voies pour les deuxièmes parties.

Envisagez-vous de jouer plusieurs fois à Dread pour expérimenter différentes routes et tactiques ? Faites le nous savoir dans les commentaires!