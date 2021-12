Cette astuce de nettoyage cool enlève les taches de déodorant en toute simplicité | Vie

Les taches que le mélange de sueur et de déodorant provoquent sur les vêtements sont particulièrement tenaces. Cette astuce de nettoyage nous apprend à les éliminer très facilement.

Nous sommes censés obtenir déodorant pour éviter les taches de sueur, mais parfois le produit lui-même provoque des taches sur les vêtements, qui sont très difficiles à enlever.

Cela se produit lorsque la sueur et le déodorant se combinent sur certains types de tissus, créant une tache qui ne peut pas être enlevée avec un détergent traditionnel.

C’est particulièrement difficile dans les vêtements blancs. Et c’est frustrant de laver sa chemise ou son chemisier préféré, et quand on va l’enfiler on se rend compte qu’il y a deux taches sous l’aisselle…

Vous pouvez toujours utiliser une lessive plus forte spécialisée dans les taches, mais elles sont assez chères, et il y a un risque qu’elles altèrent la couleur des vêtements.

Heureusement que c’est simple Piratage de nettoyage TikTok nous permettra enlever les taches de déodorant d’une manière très simple, en utilisant deux produits maison que tout le monde a habituellement à la maison.

Et si vous ne les avez pas, ils sont très bon marché. Il s’agit de bicarbonate et peroxyde d’hydrogène. Dans cette vidéo, nous pouvons voir ce qu’il faut faire :

Comme on le voit, il suffit de Mélangez deux cuillères à soupe de peroxyde d’hydrogène dans un bocal avec deux cuillères à soupe de bicarbonate.

Une pâte sera créée que nous devons frottez la tache avec une brosse à dents. Laisser agir un moment, une demi-heure, et laver le vêtement avec une lessive conventionnelle.

Une fois le lavage terminé, la tache aura disparu.

Ce hack de nettoyage fonctionne très bien avec des vêtements blancs. Elle peut aussi être réalisée avec des vêtements colorés, mais dans ce cas il faut d’abord prouver que le peroxyde d’hydrogène ne se décolore pas.

Nous mouillons une partie cachée du vêtement avec du peroxyde d’hydrogène et laissons agir quelques minutes pour voir si elle s’estompe. S’il ne s’est rien passé, nous pouvons maintenant appliquer l’astuce du nettoyage sur la tache.

C’est très simple à mettre en œuvre, et cela semble efficace. Oserez-vous l’essayer?