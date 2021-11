Cette astuce iPhone peu connue est devenue méga-virale

Pour être honnête, iOS 15 n’a pas vraiment de fonctionnalité exceptionnelle. Bien sûr, SharePlay est génial, mais je n’irais pas jusqu’à dire que cela change la donne. Pourtant, il est indéniable qu’iOS 15 regorge de tonnes de nouvelles fonctionnalités qui, prises ensemble, en font une mise à niveau convaincante et utile. Et même des mois après sa sortie initiale, nous tombons toujours sur de nouveaux conseils iOS 15 dont nous ignorions l’existence. Et en ce qui concerne les astuces, cette astuce sur les photos iOS 15 impliquant des images de sites Web est de premier ordre.

Nous entrerons dans les détails dans une minute, mais l’astuce permet essentiellement d’enregistrer en masse plusieurs photos d’une page Web ou de Google Images sur votre iPhone.

Comment fonctionne l’astuce photos iOS 15

Si vous avez déjà effectué une recherche Google Image et essayé d’enregistrer plusieurs photos sur votre appareil, vous savez que l’ensemble du processus de sélection de chaque photo individuellement peut être assez fastidieux. La même frustration existe lorsque vous essayez d’enregistrer plusieurs photos à partir d’une page Web spécifique.

iOS 15 permet cependant de sélectionner en masse plusieurs photos. À partir de là, il est facile de les télécharger tous en même temps dans la photothèque de votre iPhone.

Pour commencer, appuyez sur une photo et faites-la glisser vers le bas de votre écran. Avec votre doigt toujours sur la photo d’origine, utilisez votre autre doigt pour faire défiler et sélectionner des photos supplémentaires.

Une vidéo montrant le fonctionnement de l’astuce photos iOS 15 est disponible ci-dessous :

@ebayscam je l’adore – #fyp #ios15 #ios14 #newupdate #newfeature #shocking #ivebeenwaitingforthisone #wow #tech #apple #iphone #shock #shock #finally ♬ ABBA Mashup – Joebot le Robot 🤖

Autres trucs et astuces géniaux pour iOS 15

Encore une fois, ce qui manque à iOS 15 dans les nouvelles fonctionnalités de marque, il le compense en volume. En effet, le nombre de nouvelles fonctionnalités ajoutées par Apple à iOS 15 est presque écrasant. Mais n’ayez crainte, nous allons en souligner quelques-uns des meilleurs ci-dessous.

Mises à jour de sécurité sans mise à jour – Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent désormais télécharger des mises à jour de sécurité sans avoir à passer à une toute nouvelle itération d’iOS.

Glisser-déposer entre les applications – L’une des fonctionnalités les plus vantées d’iOS 15 est la possibilité de faire glisser des fichiers entre les applications. Comme on le voit ci-dessous, faire glisser un fichier image de votre application Photos vers l’application Mail est simple.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Partagez votre écran – Cette fonctionnalité est une bouffée d’air frais pour tous ceux qui ont déjà eu à faire du support technique à distance avec un ami ou un membre de la famille. En bref, iOS 15 permet aux utilisateurs de partager leurs écrans avec d’autres. Cette fonctionnalité fait partie du framework SharePlay.

Trouvez les appareils perdus même lorsqu’ils sont éteints – Les utilisateurs exécutant iOS 15 peuvent localiser les appareils manquants ou perdus même lorsqu’ils sont éteints. Tout cela grâce au « Trouvez mon réseau ».

Mode portrait pour les appels FaceTime – Avec la version remaniée de FaceTime, les utilisateurs peuvent profiter de l’effet bokeh lors des appels vidéo.