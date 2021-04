Cette astuce rendra votre iPhone tellement plus rapide s’il ralentit ces derniers temps – .

Il y a quelques jours à peine, un membre de la famille m’a appelé pour me dire que son iPhone X autrefois puissant et rapide était maintenant en train de ramper. Même des fonctions relativement basiques telles que la vérification des e-mails et la navigation sur le Web étaient anormalement lentes et, parfois, provoquaient un blocage complet de l’appareil. Avant longtemps, le coupable était clair: son iPhone X – qui était livré avec 64 Go de stockage – était essentiellement à pleine capacité.

Lorsqu’un iPhone manque dangereusement de stockage – disons moins de 1 Go – iOS doit parfois passer en overdrive afin de s’assurer en permanence qu’il y a suffisamment de stockage pour certaines fonctions et tâches. Le résultat final est que même un iPhone relativement neuf peut ressembler à une brique désuète.

La bonne nouvelle est qu’il est relativement facile de libérer de l’espace de stockage sur votre iPhone.

L’une des choses les plus simples que vous pouvez faire est de supprimer les pièces jointes volumineuses – généralement des fichiers vidéo – de l’application Messages. Si vous êtes du genre à aimer échanger des vidéos avec vos amis et votre famille, il y a de fortes chances que vous ayez déjà quelques gigaoctets de fichiers dont vous n’avez plus besoin.

Pour commencer, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans Paramètres> Stockage iPhone, faites défiler jusqu’à l’application Messages et sélectionnez Vérifier les pièces jointes volumineuses. À partir de là, vous pouvez parcourir toutes les pièces jointes volumineuses de l’application Messages et supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.

Un autre moyen rapide de libérer de l’espace de stockage consiste à supprimer toutes les applications que vous n’utilisez plus. En allant dans Paramètres> Général> Stockage iPhone, vous pouvez voir une répartition détaillée des applications qui occupent le plus d’espace. Avec ces informations en remorque, vous pouvez supprimer toutes les applications gourmandes en stockage qui ont perdu leur utilité.

Si vous ne souhaitez pas supprimer complètement les applications, une solution plus pratique consiste à décharger les applications inutilisées. Avec cette solution, vous supprimez une application mais conservez tous ses documents et données associés, de sorte que lorsque vous téléchargez à nouveau l’application à une date ultérieure, toutes vos informations sont toujours là.

Pour commencer, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans Paramètres> Général> Stockage, puis d’activer le paramètre «Décharger les applications inutilisées».

Une autre stratégie d’économie de stockage consiste à enregistrer des vidéos de qualité inférieure. Si vous allez dans iPhone> Paramètres> Appareil photo> Enregistrer une vidéo, vous pouvez choisir d’enregistrer une vidéo en 720P à 30 ips. Avec ce paramètre, une minute de vidéo sera d’environ 40 Mo contre environ 400 Mo si vous filmez en 4K à 60 ips.

Et enfin, si vous êtes un auditeur passionné de podcast, il y a de fortes chances que vous ayez un grand nombre de podcasts stockés localement sur votre appareil dont vous pouvez vous débarrasser. Pour vérifier cela par vous-même, accédez à Paramètres> Général> Stockage iPhone, puis faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’application Podcasts. Sélectionnez «Podcasts» et vous pourrez alors avoir un aperçu plus détaillé des podcats qui consomment votre stockage et supprimer tous les épisodes téléchargés que vous avez déjà écoutés et que vous ne souhaitez pas enregistrer.

