Cette astuce simple peut accélérer votre ancien iPhone en quelques secondes

Au fil du temps, il est tout à fait naturel que votre iPhone commence à ralentir légèrement. Cela peut être le résultat de plusieurs raisons. Vous pourriez, par exemple, être sur le point de maximiser le stockage sur votre appareil. Ou, peut-être plus probablement, vous pourriez avoir un appareil plus ancien qui fonctionne simplement un peu plus lentement lors de l’exécution d’une itération plus récente d’iOS. En termes simples, la vitesse de l’iPhone peut être un problème sur les appareils particulièrement anciens.

Peu importe la raison, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rendre votre iPhone un peu plus vif. Une solution possible est si bizarre qu’elle semble presque inventée à première vue. Mais, rassurez-vous, cela fonctionne réellement. D’accord, c’est parti : si vous souhaitez accélérer votre ancien iPhone, une chose que vous pouvez faire est de modifier le paramètre « Langue et région » en France. Encore une fois, cela semble absurde, mais il y a en fait une raison convaincante pour laquelle cela fonctionne. Si vous n’envisagez pas de passer à l’iPhone 13, cette astuce pourrait vous être utile.

L’histoire d’Apple en matière de limitation de la vitesse et des performances de l’iPhone

Apple a admis en 2017 qu’il réduisait les performances des anciens modèles d’iPhone. Et tandis que certains cyniques ont fait valoir qu’Apple essayait simplement d’encourager les mises à niveau, Apple a expliqué qu’il essayait simplement d’empêcher les iPhones avec des batteries plus anciennes de s’éteindre lorsqu’ils sont soumis à une charge inhabituellement lourde.

Apple a noté à l’époque:

Il y a environ un an dans iOS 10.2.1, nous avons fourni une mise à jour logicielle qui améliore la gestion de l’alimentation pendant les charges de travail de pointe pour éviter les arrêts inattendus sur iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE. Avec la mise à jour, iOS gère dynamiquement les performances maximales de certains composants du système lorsque cela est nécessaire pour éviter un arrêt. Bien que ces changements puissent passer inaperçus, dans certains cas, les utilisateurs peuvent subir des temps de lancement plus longs pour les applications et d’autres réductions de performances. La réponse des clients à iOS 10.2.1 a été positive, car il a réussi à réduire le nombre d’arrêts inattendus. Nous avons récemment étendu la même prise en charge pour iPhone 7 et iPhone 7 Plus dans iOS 11.2. Bien sûr, lorsqu’une batterie chimiquement vieillie est remplacée par une nouvelle, les performances de l’iPhone reviennent à la normale lorsqu’il est utilisé dans des conditions standard.

Ainsi, alors qu’Apple venait d’un bon endroit, de nombreux utilisateurs se sont naturellement sentis exploités. Comme on pouvait s’y attendre, une avalanche de poursuites contre Apple a été lancée. À la fin de l’année dernière, Apple a accepté de payer 113 millions de dollars pour régler des dizaines de poursuites intentées par les États américains. Cela s’ajoute aux 500 millions de dollars qu’il a acceptés pour régler un certain nombre de recours collectifs intentés par des consommateurs. Vous vous souvenez peut-être également qu’Apple a lancé un programme de remplacement de batterie pour les consommateurs.

Comment la France entre-t-elle en jeu ?

Les groupes de consommateurs en France n’étaient pas très enthousiasmés par le comportement d’Apple en ce qui concerne la vitesse de l’iPhone. En fin de compte, la société a été condamnée à une amende de près de 28 millions de dollars par un groupe de surveillance des consommateurs français. L’objectif principal de l’amende n’était pas nécessairement l’action d’Apple. Au contraire, le groupe a contesté le fait qu’Apple n’ait pas dit aux utilisateurs ce qu’il faisait. Ce qui complique les choses, c’est qu’Apple n’a pas laissé les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau vers les anciennes versions d’iOS.

Cela dit, Apple a désactivé la fonctionnalité pour les utilisateurs en France. Par conséquent, si vous modifiez le paramètre de langue en France, vous n’aurez pas à vous soucier des problèmes de limitation des performances.