Cette astuce simple peut rendre votre iPhone plus rapide en quelques secondes

Même si le matériel mobile d’Apple est le meilleur de sa catégorie, il est inévitable que votre iPhone commence à se sentir un peu plus lent au fil des années. Cela dit, il existe une astuce simple pour iPhone qui peut rendre votre appareil beaucoup plus vif en quelques secondes.

Vider le cache de votre navigateur est quelque chose que les gens font régulièrement sur les ordinateurs de bureau, mais pas aussi souvent sur leurs appareils mobiles. Néanmoins, vider le cache de votre iPhone peut être tout aussi efficace. En termes simples, vider le cache sur Safari mobile supprimera les fichiers inutiles, tels que les images et les scripts, qui se sont accumulés au fil des ans. À votre tour, vous remarquerez probablement des améliorations de vitesse et de performances lorsque vous effacez le cache Safari.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comment vider le cache sur Safari mobile

Étant donné que la plupart des utilisateurs d’iOS utilisent principalement Safari mobile, nous allons commencer par là. Si votre iPhone semble un peu lent, vider le cache sur Safari mobile est relativement simple.

Tout d’abord, ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler un peu jusqu’à ce que vous voyiez la liste de Safari. Sélectionnez-le et faites défiler presque jusqu’en bas. Vous devriez voir une option, répertoriée dans une police bleue, qui lit “Effacer l’historique et les données du site Web”.

Soyez averti que cela effacera tout l’historique de votre navigateur, y compris les mots de passe enregistrés.

Une fois que vous appuyez dessus, vous verrez une invite d’avertissement vous demandant si vous voulez vraiment effacer l’historique de votre navigateur, les cookies et autres données de navigation. Si vous sélectionnez oui, l’historique de votre navigateur recommencera essentiellement.

Maintenant, si vous souhaitez supprimer vos cookies tout en conservant l’historique de votre navigateur, accédez à Paramètres > Safari > Avancé > Données du site Web, puis appuyez sur Supprimer toutes les données du site Web.

Cette astuce iPhone fonctionne sur tous les navigateurs

Naturellement, les utilisateurs de Firefox et Chrome peuvent implémenter la même astuce. Si vous avez Chrome et que vous souhaitez peut-être changer compte tenu de l’esthétique de Safari mobile dans iOS 15, la suppression du cache dans Chrome est tout aussi simple.

Tout d’abord, ouvrez Chrome et appuyez sur les trois points horizontaux en bas de l’écran. Sélectionnez l’option “Paramètres” en bas. Maintenant, appuyez sur “Confidentialité” puis sur “Effacer les données de navigation”. Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez supprimer l’historique de votre navigateur, les cookies et les données du site, ainsi que les images et fichiers mis en cache. De plus, si vous regardez en haut, vous pouvez également spécifier une plage de temps spécifique. En d’autres termes, vous pouvez choisir de supprimer les données de navigation ci-dessus qui ont été générées au cours de la dernière heure, 24 heures, 7 derniers jours, 4 dernières semaines ou pour toujours.

Incidemment, vous pouvez également supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de recherche sur Chrome en utilisant la nouvelle fonctionnalité de suppression rapide de Google.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission