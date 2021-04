Cette astuce virale pour faire des œufs cuits dans la friteuse à air va changer votre vie Vie

Mangez-vous moins d’œufs cuits que vous ne le souhaiteriez à cause de la paresse de les faire? Si la réponse est oui, faites attention à cette astuce virale pour préparer des œufs durs parfaits dans la friteuse à air.

Les œufs sont riches en nutriments et sont très bons pour votre santé. Ils contiennent relativement peu de calories et regorgent de protéines, de minéraux, de vitamines, de graisses saines et de divers oligo-éléments, il est donc très important de les inclure dans notre alimentation.

C’est un aliment incroyablement polyvalent et peut être cuisiné de nombreuses façons. Ça oui, leur profil nutritionnel peut varier selon la façon dont nous les cuisinonsDonc, si vous souhaitez opter pour une préparation aussi faible en calories que possible, les faire cuire est la meilleure option, puisqu’aucune matière grasse n’est nécessaire pour leur préparation.

Le problème avec la fabrication des œufs durs est que le processus de fabrication n’est pas exactement rapide. Il faut porter l’eau à ébullition, attendre qu’elle bout, puis compter les minutes nécessaires pour atteindre le point souhaité du jaune, plus ou moins liquide. Par conséquent, si vous êtes pressé, vous êtes souvent paresseux pour commencer à préparer des œufs durs.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Si vous avez une friteuse sans huile, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Au cas où vous ne le saviez pas, cet appareil vous permet de cuire les œufs à l’endroit souhaité d’une manière plus rapide et plus facile que celle traditionnelle.

Dans Real Simple, ils ont mis à l’épreuve une astuce virale pour faire des œufs cuits dans la friteuse à air qui changera votre vie. Si vous voulez le mettre en pratique à la maison et obtenir les meilleurs résultats, tout ce dont vous avez besoin est votre friteuse et un récipient contenant de l’eau glacée.

Pour préparer des œufs dans la friteuse sans huile, sélectionnez une température de 130 ºC et mettez l’œuf dans le panier. Suivez ce tableau des temps en fonction du point que vous souhaitez atteindre:

9 minutes: caillé clair et jaune qui coule. 11 minutes: jaune crémeux. 13 minutes: jaune légèrement crémeux. 15 minutes: jaune entièrement cuit.

Nous associons généralement le blanc aux œufs, le plus drôle est que si vous allez au supermarché, vous verrez que tous les œufs vendus sont bruns.

Une fois le temps écoulé pour obtenir le résultat souhaité, retirez l’œuf de la friteuse et mettez-le dans le réservoir d’eau glacée pour arrêter la cuisson. Retirez ensuite la coque comme d’habitude, en tapotant avec le dos d’une cuillère ou en utilisant un peu d’eau si nécessaire.