Cette balance intelligente est la plus vendue sur Amazon et coûte moins de 25 euros | Vie

Les balances sont devenues d’excellents outils pour contrôler notre santé à bien des égards. Des modèles comme celui-ci ont jusqu’à 13 fonctions différentes.

Marcher sur le pèse-personne pour voir avec choc que vous avez pris du poids n’est plus une option acceptable. Il existe de nombreux facteurs qui influencent une augmentation du poids corporel et ils peuvent être bons ou négatifs, c’est pourquoi les balances sont devenues plus intelligentes et nous offrent maintenant une analyse plus approfondie de notre santé.

Le calcul du niveau de masse musculaire, des os, de l’hydratation corporelle ou du pourcentage de graisse peut nous aider à planifier des entraînements et des régimes alimentaires plus sains. Ce modèle Healthkeep peut contrôler tous ces paramètres et les envoyer sur votre mobile. Si vous êtes intéressé, il est en vente sur Amazon.

La boutique en ligne la plus connue a baissé le prix de cette balance intelligente de 17%, ce qui la place à seulement 24,98 euros. Bien sûr, sans frais de port et avec la possibilité de l’avoir chez vous en moins de 24 heures si vous avez un compte Prime.

Maintenant que l’été approche, l’opération dite du bikini commence avec plus de force, bien que mourir de faim ne soit plus la solution. Des produits comme celui-ci peuvent vous aider à développer une alimentation équilibrée et une routine d’exercice qui élimine l’excès de graisse, mais soutient la santé des os et le tonus musculaire, par exemple.

La balance Healthkeep communique avec Apple Health, Google Fit et Fitbit pour combiner les données collectées avec la balance avec celles d’autres appareils, par exemple votre montre de sport. De cette façon, vous saurez plus exactement ce que vous avez brûlé pendant l’entraînement et si vous avez besoin de renforcer les protéines et l’hydratation avec votre alimentation.

Par Application Fitdays, la balance informe le mobile de tous vos progrès avec connexion bluetooth et ces données sont partagées avec les applications de santé que vous utilisez. Ce système est compatible avec iOS et Android.

Son utilisation est très simple, il suffit de monter sur la balance pour qu’elle s’allume. Même si vous ne souhaitez pas vérifier votre mobile, vous pouvez vérifier certains paramètres sur l’écran de l’appareil à ce moment-là et plus tard le reste des métriques sur l’écran de votre smartphone.

Il est composé d’une plaque en verre trempé de 6 mm d’épaisseur et de 4 capteurs de mesure, sa capacité atteint 180 kg de poids. Fonctionne grâce à 2 piles AAA. De plus, l’entreprise offre une garantie de deux ans.

Pour seulement 24,98 euros, c’est le produit le plus vendu d’Amazon pour son rapport qualité-prix. Si vous cherchez à vous mettre en forme ou si votre médecin vous a donné des objectifs pour améliorer votre santé, cette balance intelligente peut être d’une grande aide.

