Cette bande-annonce de Deathloop donne plus d’informations sur l’histoire du jeu

La libération de Boucle de la mort n’est pas loin, et pour vous mettre au courant de ce à quoi vous attendre, Arkane Lyon a publié une nouvelle bande-annonce qui plonge plus profondément dans l’histoire.

Dans le jeu, le protagoniste amnésique, Colt, cherche un moyen de sortir du programme Aeon et de l’île de Blackreef. C’est à vous de percer les mystères de sa situation et de veiller à ce que sa rivale, Julianna, ne le fasse pas sortir avant qu’il ne puisse s’échapper.

Selon la prémisse, l’île est coincée dans une boucle temporelle, mais cela n’a pas toujours été le cas. Il a commencé comme une colonie de pêche isolée, mais une anomalie a attiré l’attention des militaires, et finalement l’attention des membres fondateurs du programme Aeon. Ces individus et leurs partisans se sont réunis pour exploiter l’anomalie et créer une boucle temporelle qui leur permettrait de vivre pour toujours.

Au fil du temps, les habitants ont commencé à ressentir de l’amnésie, c’est là que l’on retrouve Colt dans cette position exacte au début de la partie. Colt se réveille pour se retrouver sur l’île avec seulement des souvenirs éphémères de la veille. Ses seuls compagnons se présentent sous la forme de messages flottants et d’appels radio de Julianna. En raison de son amnésie, Colt n’est pas tout à fait sûr de qui il est, mais vous et lui découvrirez son passé en perçant les mystères de l’île.

Le jeu mettra également en vedette huit visionnaires, qui sont les fondateurs du programme Aeon. Vous devrez les tuer pour mettre fin à la boucle temporelle. Au fur et à mesure que vous jouez, vous en apprendrez plus sur chacun et utiliserez ce que vous apprenez à votre avantage. Mais, il y a une visionnaire avec laquelle il est un peu difficile de lutter : Julianna.

Elle sera la seule personne dans le jeu avec laquelle vous aurez un contact constant, et elle est déterminée à vous empêcher d’arrêter la boucle temporelle en vous tuant.

“C’est la première personne que vous rencontrez et elle essaie de vous tuer”, explique le concepteur narratif Bennett Smith. “Une partie des étapes initiales du jeu consiste à découvrir et à explorer et à découvrir pourquoi elle veut faire cela. Julianna a quelque chose en commun avec Colt. L’île tourne en boucle un jour, mais tout le monde sur l’île semble oublier sauf elle et Colt. Donc, à certains égards, ils sont les seuls avec qui ils peuvent tous les deux compatir parce que s’ils allaient vers quelqu’un d’autre, ils oublieraient tout simplement . “

Grâce à cette expérience, “c’est essentiellement elle qui essaie d’amener Colt à son niveau”, a déclaré Smith.

“Elle détient toutes les cartes. Elle détient toutes les connaissances. Alors elle vous appelle à la radio et vous nargue, mais c’est aussi cette expérience didactique où Colt s’enquiert de ce qui se passe et elle lui donne des réponses – mais pas toutes les réponses Au fur et à mesure que la joueuse navigue dans ce monde et découvre des choses, elle peut en quelque sorte combler certaines des lacunes. “

Selon le directeur du jeu Dinga Bakaba, Julianna est clairement la raison pour laquelle tout le monde sur l’île veut tuer Colt, et même si elle devrait être son ennemie, elle continue de le contacter par radio.

“Julianna semble fascinée par lui et intéressée par ce qu’il fait et comment il fait”, a déclaré Bakaba. “Cette fascination va dans les deux sens parce que tout le monde a un emploi du temps et tout le monde oublie, sauf elle. Julianna est avec Colt à chaque étape de la Donc beaucoup de conversations sont cette rivalité, ce genre de duel de punchlines.

“Mais de temps en temps, il y a aussi ces moments de sincérité. Ils partagent beaucoup de points communs, ils ont juste des objectifs très, très opposés.”

Deathloop sort exclusivement pour PC et PlayStation 5 le 14 septembre et pour vous préparer, Bethesda a publié les spécifications PC ainsi que les temps de déverrouillage globaux. Vous pouvez les consulter sur le lien.