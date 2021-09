Cette bande-annonce de Marvel’s Guardians of the Galaxy met en lumière les fonctionnalités PC du jeu

Eidos-Montréal a publié une nouvelle bande-annonce mettant en valeur la version PC de Les Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Co-développée par le studio d3t Ltd, la version PC du jeu propose le lancer de rayons en temps réel, Nvidia DLSS, un éclairage diffus, HDR, une large gamme de couleurs pour des couleurs plus réalistes et une résolution jusqu’à 8K.

De plus, les joueurs n’ayant pas accès à un PC GeForce RTX pourront diffuser la version améliorée RTX des Gardiens de la Galaxie de Marvel via le service GeForce NOW basé sur le cloud de Nvidia, avec une progression dans le jeu transférable entre les appareils.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 26 octobre. La version Cloud du jeu arrivera sur Nintendo Switch le même jour dans certaines régions.