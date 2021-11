Cette batterie de 288Wh et capable d’être rechargée avec un panneau solaire est le produit définitif pour économiser de l’énergie ou pour les grosses coupures de courant pour moins de 400 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les batteries de grande capacité deviennent à la mode par peur des coupures de courant, mais ce sont des produits parfaits pour économiser l’énergie et l’utiliser dans les pics de consommation.

Bien que, selon les experts, cette supposée grande panne d’électricité n’affecterait pas l’Espagne, il y a des gens qui se préparent déjà pour quelques jours où il n’y a pas d’électricité ou la possibilité d’acheter dans les magasins. Et bien qu’il existe de nombreux produits qui peuvent être achetés à l’avance, la réalité est qu’il y en a un de base : l’énergie.

Comment économiser l’énergie à utiliser lorsque le réseau électrique est en panne ? Avec une batterie. Et ces batteries sont vendues depuis de nombreuses années surtout pour le monde du camping.

Si vous recherchez une batterie portable et de grande capacité, cette batterie EcoFlow River 600 est un bon achat pour sa capacité et son prix, seulement 399 euros.

EcoFlow River 600 sur Amazon

Cette batterie n’est pas comme les banques d’alimentation que vous utilisez avec votre mobile, bien qu’elles aient une grande capacité. Il est beaucoup plus grand et est destiné à être utilisé notamment dans des véhicules tels que des caravanes. Ils sont utilisés, par exemple, pour connecter de petits réfrigérateurs à faible consommation.

Mais en même temps, ces batteries peuvent également être utilisées à la maison, comme un moyen d’économiser de l’énergie en la chargeant lorsqu’elle est moins chère et en l’utilisant lorsque le prix de l’énergie commence à augmenter.

Il a une capacité de 288Wh et est capable d’alimenter des appareils jusqu’à 1800W. En plus d’avoir des connexions telles que 4 ports USB, un onduleur pour les appareils, une prise allume-cigare et plus encore.

Vous pouvez connecter votre ordinateur portable ou presque n’importe quel petit appareil. Pour recharger, vous pouvez utiliser une connexion traditionnelle ou la connecter à un ou plusieurs panneaux solaires, bien que avec une dalle 100W tu en aurais assez.

La capacité d’une batterie se mesure en milliampères-heures. Nous expliquons ce que signifient ces milliampères dans votre batterie mobile et pourquoi ils sont si importants.

Selon le constructeur, avec cette batterie chargée à 100%, vous pourrez recharger une tablette jusqu’à 20 fois, ou un mobile jusqu’à 30 fois. Vous pouvez avoir une télévision connectée pendant 3 heures ou utiliser un mini-réfrigérateur pendant 7 heures.

Il est conçu pour être rechargé lorsque cela est possible à partir d’une prise électrique et utilisé en cas de besoin. Mais si vous ajoutez un panneau solaire 100W-120W, vous pouvez le charger en quelques heures.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 399 euros et la livraison est gratuite.

