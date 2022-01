Cette BMW iX a une finition e-ink et vous pouvez la changer de couleur depuis votre mobile | Moteur

La nouvelle voiture BMW est électrique, mais la chose la plus frappante est le système de peinture avec lequel elle arrive qui lui permet de changer de couleur au plaisir de l’utilisateur et en appuyant sur un bouton.

Les dernières avancées automobiles ne se concentrent pas sous le capot, que l’on retrouve également au premier coup d’œil. Dans le cadre du CES de Las Vegas en 2022, le constructeur automobile BMW a présenté une voiture capable de changer de couleur d’une simple pression sur un bouton.

Oui, cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction. Le modèle qui arbore cette technologie est le BMW iX et il est capable de faire ce changement de couleur grâce à une technologie différentielle dans sa peinture. Au lieu de peindre à l’ancienne, il a une finition e-ink.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur le fonctionnement de cette technologie et, bien sûr, BMW ne veut pas encore révéler ce secret au reste des entreprises.. La chose intéressante et frappante est que la voiture peut changer de couleur, ce n’est pas une voiture RVB. Les couleurs au choix sont le gris, le noir et le blanc.

Au niveau des performances non anecdotiques, ce que l’on retrouvera à l’intérieur de ce véhicule est un moteur purement électrique. La BMW iX M60 C’est un SUV électrique qui dispose d’une batterie de 111,5 kWh et qui pour la recharger peut être connecté soit à un courant alternatif de 11 kW soit à un courant continu de 200 kW.

BMW a commenté que l’autonomie prévue de votre nouveau véhicule sera de 575 kilomètres, bien qu’il faille prendre cela avec précaution car il y a toujours des écarts lorsqu’il est mis à l’épreuve dans des situations de conduite réelles. Il s’agit d’une voiture entièrement équipée et dotée du son Bowers & Wilkins.

Le prix auquel ce nouveau véhicule sera mis sur le marché est encore inconnu, bien qu’il ne soit probablement pas bon marché. Nous serons attentifs à voir si elle atteint nos frontières, ainsi que si cette technologie de peinture dure dans le temps ou pose des problèmes lors du nettoyage.