Cette boisson que vous avez chez vous en ce moment peut faire baisser la tension artérielle, et maintenant nous savons pourquoi – BGR

Le thé est l’une des boissons les plus anciennes et les plus populaires au monde. Certains en consomment pour le goût ou pour l’expérience sociale, tandis que d’autres le boivent parce qu’on leur a dit qu’une variété spécifique de thé les aidera à traiter une maladie particulière. Plusieurs études ont déjà montré les avantages pour la santé, y compris le fait que le thé peut aider à réduire l’hypertension artérielle et le risque de maladie cardiaque. Mais une équipe de chercheurs a maintenant prouvé comment un composant du thé agit au niveau cellulaire pour abaisser la tension artérielle. Cette découverte pourrait avoir un impact sur les thérapies contre l’hypertension à l’avenir, un problème de santé qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde.

Des scientifiques de l’Université de Californie à Irvine (UCI) se sont associés à des chercheurs de l’Université de Copenhague, au Danemark, et ont publié leurs résultats dans Physiologie cellulaire et biochimie. Selon la nouvelle recherche, deux antioxydants dans le thé appelés catéchines peuvent ouvrir un canal protéique dans les membranes des cellules musculaires lisses qui tapissent les vaisseaux sanguins. Le canal permet aux ions potassium chargés positivement de quitter les cellules, ce qui conduit à la dilatation des vaisseaux sanguins. En conséquence, la pression artérielle est réduite.

Les catéchines sont responsables de l’activation d’un canal ionique potassique appelé KCNQ5. Ces canaux qui permettent le passage des ions sont présents dans les nerfs et les muscles. Ce type d’échange électrique permet à l’information de passer entre le cerveau et le reste du corps, et il a un impact direct sur le processus de contraction-relaxation du muscle.

Les chercheurs ont utilisé la modélisation informatique et des versions mutées de la protéine de canal pour prouver que les catéchines se lient à une section qui détecte les changements de tension. Les canaux ioniques sont dépendants de la tension et ils s’ouvrent ou se ferment en fonction des charges électriques.

« Cette liaison permet au canal de s’ouvrir beaucoup plus facilement et plus tôt dans le processus d’excitation cellulaire », a déclaré le professeur Geoffrey Abbott de l’École de médecine de l’UCI. Actualités médicales aujourd’hui. Les cellules musculaires deviendraient moins excitables et moins susceptibles de se contracter. C’est ce phénomène qui permet aux vaisseaux sanguins de se dilater et d’abaisser la tension artérielle.

Les auteurs ont utilisé des rats pour tester la théorie. Ils ont mesuré les changements de tension dans les parois des artères et ont confirmé que les catéchines activent le canal KCNQ5 et réduisent la pression artérielle.

Cette nouvelle étude explique également que l’ajout de lait au thé ne réduit pas l’effet de ces antioxydants sur la tension artérielle. L’estomac séparera les composants chimiques de la boisson et les catéchines seront libérées pour exercer leur effet sur le corps. Les chercheurs ont découvert que le thé au lait pourrait ne pas activer les canaux KCNQ5 lors de tests en laboratoire. Mais ce n’est pas la même chose qu’une personne buvant du thé avec du lait dedans.

Les chercheurs ont également abordé le thé glacé. L’activation de KCNQ5 est augmentée à 35 ° C (95 ° F). Mais cette température est atteinte après l’ingestion du thé, quelle que soit la façon dont il est consommé. Le corps humain fonctionne à environ 37 ° C (98,6 ° F), de sorte que les antioxydants fonctionneraient à une température optimale.

Boire du thé plus fréquemment peut également aider à contrôler la tension artérielle. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir de nouveaux protocoles de traitement autour de la consommation de thé. Les personnes souffrant d’hypertension utilisent une combinaison de médicaments pour contrôler leur tension artérielle.

Les avantages des molécules de catéchine pourraient ne pas se limiter à la pression artérielle. Ils peuvent également traverser la barrière hémato-encéphalique et affecter directement une affection appelée encéphalopathie épileptique. Les antioxydants se lieraient au même canal KCNQ5. Les personnes souffrant de la maladie peuvent développer des crises car la protéine de canal ne répond pas efficacement aux changements de tension.

L’étude complète est disponible sur ce lien.

