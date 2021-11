Cette bosse de caméra pourrait être là pour rester

TL;DR

Plus de rendus et une vidéo montrant le prétendu OnePlus 10 Pro ont maintenant fuité. On prétend que cette dernière fuite est basée sur la « version finale probable » du téléphone.

Nous avons eu notre premier aperçu apparent du OnePlus 10 Pro à la fin de la semaine dernière, avec le fuiteur fréquent Steve Hemmerstoffer publiant des rendus de ce qu’il prétendait être un premier prototype. Maintenant, le leaker est de retour avec plus d’images et une vidéo de l’appareil.

Hemmerstoffer et Zouton ont publié des rendus et une vidéo de ce qu’ils ont appelé la « version finale probable » du OnePlus 10 Pro. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus et les images ci-dessous.

Dans tous les cas, les rendus et le clip vidéo nous donnent un aperçu plus complet de l’apparent appareil 2022. Plus précisément, nous pouvons voir un fond arrondi (complet avec grille de haut-parleur, port USB-C et plateau SIM) et un sommet plat avec un trou pour microphone. Nous obtenons également un bon aperçu de l’avant de l’appareil, montrant une découpe perforée dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sinon, vous pourriez être déçu si vous espériez voir un boîtier de caméra révisé dans ces nouvelles images. Oui, nous avons toujours ce boîtier rectangulaire qui tombe sur le côté et rejoint le cadre. En parlant de cadre, il héberge également un curseur d’alerte et un bouton d’alimentation sur le côté droit, tandis que les touches de volume se trouvent sur le côté gauche.

Cette nouvelle fuite intervient également quelques jours après qu’il a été annoncé que le téléphone serait équipé d’une charge de 125W. Cela signifie que nous pourrions envisager des temps de charge inférieurs à 30 minutes. Par exemple, le Xiaomi Mix 4 recharge sa batterie de 4 500 mAh en 21 minutes (ou 15 minutes via un « Mode Boost »).

commentaires