Si vous donnez une somme d’argent pour faire une excursion d’observation des baleines sur l’océan, vous pouvez vous attendre à voir des baleines, et tout ce qui pourrait arriver à sortir des vagues n’est qu’un bonus supplémentaire. Pour un groupe d’observateurs de baleines qui a récemment fait un voyage avec Dana Wharf Whale Watching, ils ont reçu ce qui ne peut être décrit que comme une gâterie unique dans une vie, et nous ne savons même pas s’ils ont pu voir des baleines. Le bateau et ses passagers ont eu la chance de tomber sur un «méga groupe» de dauphins qui naviguaient sur l’eau et c’est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu.

Dans une nouvelle vidéo YouTube, nous pouvons profiter de quelques brefs moments de la «ruée vers les dauphins», comme l’appelle la société, et c’est vraiment quelque chose. Nous ne connaissons pas le nombre exact, mais on estime qu’il y avait jusqu’à un millier de mammifères aquatiques dans ce groupe, tous nageant et sautant dans la même direction dans une masse massive.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il est rare de voir un tel rassemblement de dauphins mais pas tout à fait inconnu. En fait, des groupes encore plus importants ont été repérés dans le passé, mais concentrons-nous sur cette dernière observation pour le moment. Les animaux que nous voyons dans la vidéo sont des grands dauphins communs et la vidéo a été tournée au large de la côte californienne près de Dana Point, où Dana Wharf Whale Watching tire son nom. Sans plus tarder, réjouissez-vous de ceci:

La vidéo, qui est disponible dans une résolution allant jusqu’à 4K avec HDR (c’est génial) est tout simplement époustouflante. Les dauphins nagent à une vitesse qui semble parfaitement correspondre à la vitesse du bateau et il est clair que les gens à bord s’amusent. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le guide faire savoir aux passagers à quel point ils ont de la chance de voir quelque chose d’aussi rare et il semble même que le guide lui-même soit un peu étonné par ce dont il est témoin.

La description de la vidéo offre un contexte supplémentaire:

Ce méga pod ou super groupe de dauphins communs décolle pendant que notre bateau d’observation des baleines les regarde.Ce comportement est connu sous le nom de Dolphin Stampede, nous avons été le premier endroit à inventer l’expression. Les dauphins décollent si vite qu’ils montent l’eau, ce qui en fait de l’eau blanche, vous pouvez les entendre nager dans l’eau tumultueuse. Ils sont si gracieux même dans le comportement frénétique et nous sommes tellement étonnés de les voir juste de notre côte. En fait, nous avons eu beaucoup de chance de voir cela pendant 4 heures.

Quatre heures?! C’est très long de naviguer avec les dauphins, mais comme personne sur le bateau ne reverra probablement jamais rien de tel, c’est bien qu’ils aient pu en profiter pendant une période prolongée.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.