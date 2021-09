Cette boutique de cartes à collectionner Pokémon est apparemment la plus grande du monde

Image : La vie de Nintendo

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon a pris de l’ampleur pendant le verrouillage, avec des stocks épuisés dans le monde entier et des millions de cartes vendues. Nous avons également vu la valeur des cartes rares atteindre des niveaux insensés.

Bien que ce ne soit peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir un magasin lié à un jeu de cartes à collectionner au Japon – une nation actuellement fermée aux touristes, ne l’oublions pas – cela n’a pas empêché la chaîne Hareruya d’ouvrir ce qu’elle prétend être le plus grand point de vente Pokémon TCG au monde.

Cet été, la boutique spécialisée Pokémon Card Hareruya 2 a ouvert ses portes dans le célèbre quartier d’Akihabara à Tokyo. Il s’étend sur cinq étages et est conçu pour accueillir les collectionneurs, les joueurs et les nouveaux arrivants. Les cartes peuvent être achetées et vendues ici, et il y a même une section de 88 places où les gens peuvent venir jouer au Pokémon TCG.

Selon Kotaku, Hareruya s’est fait un nom avec le Magie Le Rassemblement TCG, et a commencé sa vie en 2009 en vendant des cartes pour ce jeu. Il continue d’être connecté à la communauté Magic au Japon. Hareruya possède plusieurs magasins à travers le pays, dont Osaka, Nagoya, Sendai et Yokohama, mais ce nouveau magasin à Akihabara est unique en ce qu’il est totalement axé sur Pokémon. Il a même une boutique en ligne où les gens peuvent acheter et vendre des cartes.

Images : Hareruya