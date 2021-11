Cette caméra de surveillance à moins de 20€ dispose d’une vision nocturne et d’une détection de mouvement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les caméras de surveillance sont un bon achat si vous passez du temps loin de chez vous et que vous voulez toujours être au courant de ce qui s’y passe, et il existe également des modèles à un prix avantageux.

Les systèmes d’alarme et les caméras de surveillance sont à la mode, non pas parce que l’insécurité a augmenté, mais parce que dans de nombreux cas, ils offrent des détails qui en valent la peine, tels que la vision nocturne, la détection de mouvement et des fonctionnalités utiles non plus pour éviter un vol, mais pour veillez sur les enfants, les animaux ou votre cas en général.

L’une des caméras de surveillance les moins chères est le TP-Link Tapo C200, qu’Amazon n’a en vente qu’aujourd’hui pour le Cyber ​​Monday 2021. Il le vend pour seulement 19,99 euros, une véritable aubaine.

Pourquoi se démarque-t-il des autres alternatives ? Tout d’abord parce que son fabricant, TP-Link, est une marque de confiance avec des protocoles sécurisés, quelque chose de clé lorsqu’il s’agit de mettre une caméra qui surveillera en permanence votre maison.

Cette caméra offre plusieurs très bonnes fonctionnalités, comme l’une des meilleures vision nocturne, une bonne résolution et un détecteur de mouvement. Il est également compatible avec Alexa.

De plus, les prestations sont excellentes pour le prix dont il dispose. Il offre une résolution Full HD et une vision nocturne infrarouge, ainsi qu’un son bidirectionnel avec microphone. Non seulement cela, mais il dispose également d’un stockage vidéo dans le cloud si vous souhaitez vous abonner à ce service. Sinon, vous pouvez utiliser une microSD pour sauvegarder les enregistrements.

L’une de ses fonctions les plus intéressantes est la détection de mouvement, qui vous alerte avec une notification push lorsqu’il détecte quelque chose en mouvement, avec sensibilité réglable. Il fonctionne même la nuit et vous pouvez activer une alarme sonore si vous le configurez.

Depuis l’application, vous pouvez déplacer la caméra à 360º pour vous concentrer exactement sur le point de votre maison que vous souhaitez voir.

La sécurité est primordiale dans nos maisons, vous ne savez jamais ce qui peut arriver lorsque vous n’êtes pas à l’intérieur pendant que vous travaillez ou en vacances. Quelle que soit la période de l’année, les voleurs ne se reposent jamais et disposer de toutes les options de sécurité pour votre maison devrait être une priorité.

Il existe de nombreux arguments qui font que le Tapo C200 vaut la peine, mais le fait qu’il soit actuellement en dessous de 20 euros est sans aucun doute le dernier et le plus important, puisque la plupart des modèles de ce prix proviennent généralement de fabricants chinois totalement inconnus. .

No llega a 29 euros de precio, así que el envío solo es gratis si compras dos unidades o si te das de alta en el mes de prueba gratis de Amazon Prime, que tiene muchos beneficios, incluido el envío exprés de compras independientemente del importe de les mêmes.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.