Cette carte de crédit offre un bilan de santé gratuit, un traitement de bien-être et de grosses réductions dans les gymnases, les spas !

L’Union Bank of India s’est associée à la National Payments Corporation of India (NPCI) pour lancer la « Union Bank RuPay Wellness Contactless Credit Card » sur le réseau JCB International, soutenant une vaste acceptation mondiale.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’Union Bank a déclaré que cette carte de crédit se concentre sur le mode de vie, la forme physique, le rajeunissement, la santé et les soins personnels des clients. Commentant la nouvelle carte, Rajkiran Rai G, MD & CEO, Union Bank of India a déclaré : « Cette carte bien-être unique permettra aux clients d’économiser davantage tout en profitant de privilèges exclusifs autour de leur bien-être.

Praveena Rai, COO, NPCI a déclaré que cette carte de crédit dédiée est spécialement conçue pour répondre aux besoins de style de vie des clients. « Nous pensons que cette carte offrirait une expérience enrichissante aux utilisateurs, compte tenu de la gamme de forfaits bien-être qui leur sont proposés. »

Réductions dans les gymnases

Avec la carte de crédit Union Bank RuPay Wellness, les consommateurs pourraient bénéficier de 15 à 30 jours d’abonnement gratuit au gymnase dans certains gymnases à travers l’Inde. Les membres existants de ces gymnases bénéficieront d’une remise de 40 à 50 % lors du renouvellement de leur adhésion en utilisant cette carte. Il fournira également un accès préférentiel à plus de 20 parcours de golf premium dans les meilleures villes d’Inde avec une partie ou une leçon de golf gratuite chaque année.

Bilan de santé premium gratuit

Les titulaires de la carte de crédit Union Bank RuPay Wellness auront droit à un forfait de bilan de santé premium gratuit par an. Même après avoir utilisé le forfait gratuit, ils peuvent passer des bilans de santé à des tarifs réduits.

Les titulaires de carte pourront également profiter de séances de spa holistiques mensuelles dans plus de 100 points de vente avec un traitement de bien-être gratuit chaque année ainsi que des séances à prix réduit tout au long de l’année.

Accès au salon de l’aéroport

De plus, les clients peuvent profiter d’un accès gratuit à plus de 30 salons d’aéroport nationaux deux fois par trimestre à travers l’Inde, en utilisant la carte de crédit Union Bank RuPay Wellness.

Yoshiki Kaneko, président et chef de l’exploitation, JCB International Co., Ltd. a déclaré que cette nouvelle offre unique de carte de crédit sera très appréciée par les membres pour ses nombreuses fonctionnalités aux niveaux national et international. Certains d’entre eux incluent un accès exclusif aux salons en ville dans les principaux pays de destination et une grande variété d’offres commerciales internationales via le vaste réseau d’acceptation mondial de JCB.

