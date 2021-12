Cette carte mère a un écran aussi grand qu’un iPhone pour que vous puissiez naviguer confortablement dans le BIOS | La technologie

Dans la guerre pour rendre la carte mère plus impressionnante, les gens de MSI ont fini par mettre un écran géant à l’intérieur de leur carte mère afin que nous puissions vérifier les paramètres du BIOS sans appuyer sur F10.

La société taïwanaise MSI a lancé une carte mère appelée MSI MEG Z690 GODLIKE qui veut rompre avec tout ce qui est établi, avec des performances techniques sans précédent, une taille vraiment énorme et, en plus, un écran intégré qui vous permet de tout faire à partir de la même carte mère .

La chose la plus impressionnante à propos de la carte mère MSI est évidemment le pavé tactile de 3,5″. Au cas où il vous semblerait petit, c’est la même taille d’écran que l’iPhone d’origine.

Le panel il est entièrement amovible car il se connecte via une interface USB Type-C et non un connecteur propriétaire, nous pouvons donc le placer à l’extérieur de la tour au cas où nous voudrions y accéder plus facilement.

Comment imaginiez-vous que serait la MEG Z690 GODLIKE ? 🔥 La première carte mère avec un écran tactile intégré est enfin là, qui prend en charge le réglage du système et le mode détaché. C’est juste au-delà de votre imagination ! 💥 #Z690GODLIKE #GamingMotherboard pic.twitter.com/RaYhPZOmVu – MSI Gaming (@msigaming) 12 décembre 2021

MSI explique qu’avec le panel, nous pouvons voir toutes sortes de métriques : températures, vitesses d’horloge, options d’overclocking, réinitialisation du CMOS, sélection du démarrage sécurisé, etc. Si vous faites partie de ceux qui aiment bidouiller le BIOS, cet ajout vous semblera vraiment utile.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités, le MSI MEG Z690 GODLIKE sera disponible dans un facteur de forme E-ATX, mais étant plus grand que le reste des produits phares de la concurrence: 305×310 mm, presque un carré parfait de plus de 30 cm de côté.

En termes d’esthétique, la carte mère MSI MEG Z690 GODLIKE dispose d’un large éventail de LED RVB traversant les slots M.2, le panneau d’E/S et le dissipateur thermique PCH, comme c’est la mode actuellement.

Au niveau de l’alimentation électrique, la carte mère semble avoir au moins 22 phases juste pour le CPU. Il existe quatre emplacements de mémoire DDR5 prenant en charge des capacités allant jusqu’à 128 Go avec des vitesses supérieures à 6666 MHz.

La plaque est alimentée en deux connecteurs à 8 broches situés près des emplacements DDR5 pour une gestion facile des câbles, Il dispose de 6 ports SATA III, les emplacements d’extension incluent un emplacement PCIe Gen 5.0 x16, PCIe Gen 5.0 x8 et un emplacement PCIe Gen 4.0 x8.

Nouveau Rapsberry Pi 4 modèle B avec processeur Broadcom 1,5 GHz à 4 cœurs et deux ports micro HDMI. Lisez des vidéos 4K à 60 ips sur deux moniteurs. Avec WiFi double bande, Bluetooth 5.0 et USB Type-C. Il s’agit de la configuration avec 4 Go de RAM.

Et il y a au moins six emplacements M.2 sur la carte mère (1 Gen 5.0 x4, 4 Gen 4.0 x4 et 1 Gen 3.0 x4), nous ne manquerons donc pas d’espace pour les disques durs NVMe.

Avec toutes ces fonctionnalités, la carte mère devrait coûter environ 1 000 euros. Malheureusement, MSI dit que seulement 1 000 unités seront produites, donc l’obtenir ne sera ni facile ni bon marché.