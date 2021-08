Cette carte permet aux clients d’acheter maintenant, de payer plus tard en trois parties sans aucun intérêt

La start-up Fintech Uni a lancé la carte paylater « Pay 1/3rd » qui divise automatiquement les transactions en 1/3, permettant aux consommateurs de payer leurs dépenses mensuelles en trois parties sur une période de trois mois sans frais supplémentaires. Avec Pay 1/3rd, Uni a déclaré qu’il visait à résoudre intuitivement le problème de la liquidité à court terme sans imposer aux consommateurs des frais d’intérêt élevés.

La carte Pay 1/3rd offre également aux clients la possibilité de « payer en totalité » s’ils préfèrent ne pas payer en partie et en retour, les clients bénéficieront d’une récompense de 1% sous forme de remise en argent. Pay 1/3rd a été piloté en juin 2021 et en moins de deux mois, il a déjà franchi 10 000 clients. Au cours de la prochaine année, la société vise à cibler 1 million de clients à travers l’Inde.

Soutenu par Lightspeed Ventures et Accel India, Uni a levé un important tour de table (18,5 millions de dollars) l’année dernière en octobre 2020, tout en restant en mode furtif.

Commentant le lancement de la carte paylater, Nitin Gupta, fondateur et PDG d’Uni, a déclaré : « La période de crédit à long terme est un besoin ressenti. Nous sommes passés des cartes de débit aux cartes de crédit, car l’extension de 40 à 50 jours semblait être une solution plus intelligente pour nos besoins de paiement. Cependant, nous pensons qu’étendre ce délai à 3 mois est tout sauf naturel si nous voulons rendre les produits de crédit plus accessibles et démocratiques. Nous visons à faire de Pay 1/3rd un choix de vie pour nos consommateurs. Nous voulons offrir une commodité et une flexibilité maximales, et nous concentrer de manière maniaque sur l’enrichissement de l’expérience client. »

La carte Pay 1/3rd a été spécialement conçue en gardant à l’esprit la génération mobile, qui souhaite un produit de crédit très engageant, fluide et transparent. La société a déclaré que sur la plate-forme Uni, un client sera instantanément intégré et bénéficiera d’une transparence totale de ses transactions sans aucun frais caché.

Actuellement, il n’y a ni frais d’adhésion ni frais annuels. Sur l’application Pay 1/3rd, on peut suivre ses dépenses en temps réel, obtenir une ventilation des dépenses effectuées par catégories et recevoir des alertes de remboursement. Propulsée par Visa, la carte Pay 1/3rd est acceptée chez des millions de commerçants (en ligne et hors ligne) à travers le pays. La carte peut être utilisée pour commander de la nourriture, des courses, faire des achats en ligne ou simplement glisser la carte dans n’importe quel point de vente hors ligne.

Commentant le lancement, TR Ramachandran, Group Country Manager, Inde et Asie du Sud, Visa a déclaré : « Avec plus de 220 millions de consommateurs éligibles au crédit, il existe un grand potentiel pour élargir l’accès au crédit grâce à l’adoption de produits innovants et payants plus tard, en particulier parmi les une base de consommateurs qui se numérise rapidement. Nous sommes ravis de nous associer à Uni pour le lancement de la carte Pay 1/3rd et pour sa mission plus large de démocratisation du crédit et d’accessibilité en Inde. »

Au cours des 2 prochains mois, Uni devrait également lancer une fonction de virement bancaire direct, permettant même aux consommateurs de payer leur loyer et les frais de scolarité de leurs enfants. Les consommateurs pourront également choisir des plans EMI abordables s’ils ont besoin de durées de remboursement plus longues allant de 6, 9, 12 à 18+ mois. Un magasin de style de vie intégré à l’application pour échanger des points de récompense est également sur l’enclume.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.