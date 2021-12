Cette célèbre chanson d’Avril Lavigne va être transformée en film

Aujourd’hui, le single Sk8er Boi, issu de son premier album studio Let Go, reste l’un de ses plus grands succès, qui a également été redécouvert ces derniers temps par un nouveau lot de fans plus jeunes.

Maintenant, Avril a annoncé qu’elle prévoyait de profiter de cette séquence pour porter la chanson sur grand écran très bientôt.

Avril Lavigne (.)

« Récemment, avec le 20e anniversaire de sa sortie qui approche à grands pas, beaucoup de gens m’ont demandé de le jouer dans des émissions de télévision, donc ça revient de temps en temps et les gens le mentionnent toujours quand ils me parlent. Alors je Je vais en faire un film et le faire passer au niveau supérieur », a-t-il expliqué sur le podcast She Is The Voice.