Cette chaîne de restaurants parie sur les robots et augmente la productivité et les pourboires | La technologie

Cette nouvelle flotte de robots augmente la productivité d’un restaurant et permet aux travailleurs de se concentrer sur d’autres tâches.

La pandémie a aggravé la crise dans certains secteurs tels que la restauration, et pour lutter contre la crise, beaucoup se sont appuyés sur la technologie, tout comme une chaîne de restaurants en Floride grâce à une flotte de robots serveurs qui ont réussi à augmenter la productivité et astuces.

Comme le rapporte le New York Times, Le restaurant de Sergio en Floride a commencé à utiliser des robots Servi en juillet. Il s’agit d’un robot serveur qui utilise un système de caméra, des capteurs laser et des roues motorisées pour amener très rapidement les aliments de la cuisine aux tables des clients.

Le robot n’a pas supprimé la position des autres travailleurs et la vérité est qu’ils a soulagé le stress de la salle et ils peuvent se concentrer beaucoup plus sur les relations humaines avec les clients et aussi aider dans la cuisine.

Cependant, après avoir loué l’un de ces robots, ils ont constaté que l’expérience et leur productivité étaient si élevées qu’ils ont décidé de louer un nouvel ensemble de robots pour d’autres restaurants de la chaîne.

Sergio’s Restaurant n’a qu’à payer 999 $ par mois pour la location du robot et il semble qu’il s’avère assez rentable et non seulement parce qu’il augmente la productivité, mais aussi parce que les clients, voyant quelque chose de nouveau, ils laissent beaucoup plus de pourboires.

Et c’est que dans une pandémie qui est loin d’être terminée, le client est beaucoup plus calme en interagissant avec les robots dans les différents restaurants, avec lesquels peut-être désormais de nombreuses autres chaînes de restaurants rejoindront cette proposition.