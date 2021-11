Cette championne d’EXATLON USA a présenté sa petite amie

Telemundo Alondra Gonzalez est représentant de l’équipe Famosos à Exatlon USA

Si nous n’avons aucun doute sur quelque chose, c’est qu’une fois terminées les cinq saisons à succès de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States, chacun des participants devient une célébrité, avec des centaines de milliers de followers les accompagnant à chacune des étapes. ils donnent une fois que le combat dans les soi-disant « arènes les plus féroces de la planète » se termine, leur vraie vie commence et avec elle leur nouveau statut de personnalité publique dans laquelle chaque pas qu’ils font attire l’attention. C’est le cas d’Alondra « Nona » González, championne féminine de la quatrième édition du programme de compétition.

« Nona » González : Championne sur et en dehors des arènes !

Depuis le début d’Exatlon, peut-être l’une des participantes les plus appréciées en dehors des arènes, était la footballeuse Alondra « Nona » González, largement connue pour une carrière impeccable dans le beau jeu, où elle est considérée comme « une pionnière » dans son Mexique natal. . , où il réside actuellement.

En 2017, « Nona » a connu le succès en tant qu’attaquant du Club América, pour ensuite démontrer son expertise dans le football en portant fièrement les maillots de Chivas Rayadas de Guadalajara et des Águilas de América, se consolidant ainsi comme l’une des reines du football. Les femmes américaines et un exemple pour des millions de fans du beau jeu à travers le monde.

Au vu de ces acquis professionnels, en quittant Exatlon États-Unis, Alondra « Nona » González a été recrutée par l’une des équipes les plus traditionnelles de son pays, la Cruz Azul de México, à ce sujet elle a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je suis revenue pour un promesse, pour un match revanche, et parce qu’il n’y a rien qui me rend plus heureux que le tour. Merci Cruz Azul Femenil pour l’opportunité, de m’avoir ouvert les portes de votre maison et de m’avoir fait confiance. Le meilleur est à venir. »

Une chance en amour

Mais bien que nous connaissions tous les réalisations professionnelles d’Alondra, la vie personnelle de la jeune fille a été laissée en arrière-plan, car nous ne l’avons vue qu’à travers les réseaux partager des moments avec ses amis et sa famille, sans aucune allusion à un amour. C’est jusqu’à maintenant, quand Alondra a montré sa romance avec un coéquipier sur les réseaux sociaux, laissant tout le monde ravi.

La personne chanceuse qui a uni son cœur à Alondra « Nona » González est Karla Zempoalteca, une joueuse de Cruz Azul. À propos de cette bonne nouvelle, Alondra a partagé une tendre photo des deux fusionnés dans un câlin près d’un panneau qui dit « Tu veux être ma petite amie ?

Qui est Karla Zempoalteca ?

Selon le site officiel de Cruz Azul Mexico, Karla est une footballeuse mexicaine de 21 ans qui, avant de rejoindre cette équipe, faisait partie du Club León Femenil de México.

Dans ses réseaux sociaux, Karla montre ses prouesses pour le sport et combien elle s’amuse sur le terrain accompagnée de ses coéquipiers. De là, nous adressons nos meilleurs vœux à cette nouvelle relation et nous espérons que les deux filles trouveront le bonheur qu’elles recherchent en couple.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires