Cette cheminée électrique qui chauffe et décore votre intérieur a une remise de 48%, elle descend à moins de 100 euros | La vie

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une vraie cheminée chez soi. Si le crépitement des flammes vous manque, les foyers électriques sont un bon substitut.

Ongle foyer électrique C’est un appareil qui fonctionne de la même manière qu’un radiateur ou une cuisinière électrique, mais il dispose d’un système de lumières et de bois qui simule les flammes d’une cheminée, sans réellement avoir de feu.

Tu peux recevoir le foyer électrique Firstline CHE-320 avec un rabais de 48% sur Amazon. Il ne coûte que 99,90 euros, avec une livraison gratuite en 48h. Cela représente une économie de 92 euros.

Ce foyer électrique mesure 55 x 16 x 40 centimètres et tu peux l’accrocher au mur, ou placez-le n’importe où.

Foyer électrique Firstline CHE-320

Il s’agit d’un foyer électrique équipé de une résistance de 2000W qui chauffe par induction, en expulsant l’air chaud par la partie supérieure, à l’aide d’un petit ventilateur.

Il est capable de chauffer une pièce d’environ 15 mètres carrés.

Comment est une cheminée électrique ne nécessite pas d’allumer un feu, ou utiliser du bois ou du combustible. Vous n’enlevez pas non plus les cendres ou quoi que ce soit du genre. Comme nous l’avons dit, il fonctionne comme une cuisinière électrique : plug and play.

En outre il est complètement portable, il se transporte facilement pour l’utiliser dans différentes pièces, selon vos besoins.

L’effet visuel des flammes crépitantes produit une sensation relaxante et accueillante.

Il est contrôlé avec une télécommande, et vous pouvez personnaliser à la fois l’effet des flammes, ainsi que la température souhaitée.

Vous pouvez simuler que les flammes apparaissent plus ou moins hautes, selon la température que vous avez sélectionnée.

Cela a aussi un timer d’une semaine, et vous permet de programmer le foyer pour qu’il s’allume et s’éteigne aux heures et aux jours que nous voulons.

