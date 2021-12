Cette chemise Pokémon incroyablement chic coûte 100 $, et nous sommes amoureux

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avec Noël qui approche à grands pas, il y a de fortes chances que vous obteniez quelque chose de gentil du Père Noël – et s’il s’agit de l’un de ces t-shirts Pokémon Original Stitch, alors vous avez clairement été un très bon garçon ou une très bonne fille cette année.

Les gens adorables d’Original Stitch ont contacté notre propre Alex Olney – sentant peut-être son amour des vêtements de fantaisie – et lui ont demandé s’il en voulait un gratuitement. Sa réponse, comme si vous ne pouviez pas deviner, était affirmative.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, la chemise est plutôt bonne, même si elle n’est pas particulièrement bien adaptée au temps plutôt froid que nous connaissons en Grande-Bretagne en ce moment.

Vous remarquerez peut-être également dans cette vidéo que nous avons maintenant notre propre boutique numérique pour acheter des crédits et des jeux eShop. Utilisez le code « XMAS10 » et vous économiserez 10 % sur les codes Nintendo eShop avant la fin de l’année, et vous nous soutiendrez en tant que site dans le processus.

Images : Nintendo Life / Alex Olney