CETTE CHOSE D’EXPÉDITION ET DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT : UN APPEL TÉLÉPHONIQUE À OCTANE ÉLEVÉ

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Il y a quelques jours, j’ai eu une longue conversation téléphonique avec un ami (KM) et comme nous le faisons toujours, nous avons débattu de divers scénarios sur diverses choses. Puis, tout à coup, mon ami a avancé un scénario expliquant pourquoi tous ces cargos sont empilés à Long Beach, en Californie, en attendant d’être déchargés. Quand j’ai entendu le scénario, j’ai été abasourdi, parce que je pensais que j’étais peut-être le seul autre à avoir eu la même idée. C’était l’une de ces étranges synchronicités lorsque vous découvrez que quelqu’un d’autre pense exactement la même chose que vous.

La raison pour laquelle je n’en ai pas parlé auparavant, et la raison pour laquelle je parle maintenant, c’est d’abord parce que notre idée est… eh bien… « là-bas », et aucun de nous n’a vu la moindre preuve suggérant que c’est vrai. Nous pensions aussi tous les deux à une conférence de presse… mais nous y reviendrons. Deuxièmement, ma raison de parler maintenant est que si nous pouvons tous les deux y penser, peut-être que quelqu’un d’autre a pensé la même chose et, par conséquent, pourrait avoir un peu de preuve directe, ou une observation indirecte, un article ou une preuve qui pourrait avoir tendance à corroborer notre scénario fou.

Et c’est un scénario fou, mais pas moins fou que certains des autres déjà là-bas : « ils » veulent gâcher la chaîne d’approvisionnement afin de (1) affamer la population (2) augmenter les prix (3) créer l’instabilité à travers le chaos, et ainsi de suite, nous pourrions continuer. Ensuite, il y a les autres types de spéculations selon lesquelles cet arriéré est dû à des restrictions de covid, ou à un nombre insuffisant de personnes travaillant sur les quais, et qu’il n’y a pas d’autre histoire cachée ici.

Franchement, la plupart des scénarios que j’ai entendus ont une sorte de « étrange sens » et cela peut être un cas où plusieurs programmes sont accomplis à la fois, ou « empiler des fonctions », comme aime à le dire Catherine Austin Fitts.

Mais dans tous les discours sur la rupture de la chaîne d’approvisionnement, il y a un scénario qui n’a pas été mentionné, jusqu’à ce que KM le laisse tomber dans notre conversation, et j’ai eu cette sombre prise de conscience que « Oh, mon, je ne suis pas le seul à penser cette. »

Pour donner un sens à nos folles spéculations, revenons au 1er avril 2020, et à cette conférence de presse covid très inhabituelle que le président Trump a organisée, mais qui, étrangement, a commencé avec le secrétaire à la Défense Esper et le général (tout à fait moderne) Milley :

La conférence « covid » a commencé avec Esper, puis (tout à fait moderne) Milley’s, remarques, et c’est des deux qui nous intéressent, et particulièrement de Milley’s, qui débute vers 7h00 puis se termine vers 8h40. Lorsque vous écoutez leurs remarques, elles concernent ce qui équivaut à une « hausse » spectaculaire des activités de contrebande des cartels de la drogue, profitant de la camdémie des plans covid. La contrebande à laquelle ils se réfèrent comprend non seulement les drogues elles-mêmes, mais plus important encore, les «mauvais acteurs», et par conséquent, toutes sortes de moyens navals, de garde-côtes et militaires ont été envoyés dans les Caraïbes pour interdire cette nouvelle et élargie activité de contrebande. Puis Milley a fait la remarque, qu’il a soulignée, « Vous n’allez pas passer à travers. » Puis la conférence s’est poursuivie, et par la suite nous n’avons plus entendu parler de cette opération.

J’ai déclaré à l’époque que je pensais que l’ampleur de la réponse militaire à cette prétendue augmentation du trafic de cartels de la drogue était un peu « beaucoup » et que quelque chose d’autre pouvait se dérouler derrière une histoire de couverture de trafic de drogue. De toute évidence, l’armée mettait tout en œuvre pour arrêter quelque chose, mais s’agissait-il vraiment de drogue ? Je m’en doutais pas, et j’ai dit qu’il y avait peut-être « autre chose » qui les inquiétait peut-être, et que la forte présence de hauts gradés militaires – un amiral à la fois de la marine et de la garde côtière, et un général de remplissage – était censée envoyer un message à quelqu’un.

Alors, quel était le « quelque chose » qui les inquiétait peut-être ?

À l’époque, ma spéculation à indice d’octane élevé était que l’armée craignait que quelque chose ne soit introduit en contrebande aux États-Unis, pas de la drogue, mais comme je l’ai dit à l’époque, « un pétard ».

Ce qui m’amène au scénario de KM mentionné lors de notre appel téléphonique : et si l’arriéré dans les ports occidentaux était dû au fait qu’« ils » doivent prendre le temps d’inspecter les expéditions de fret entrantes, caisse par caisse, parce qu' »ils » recherchent des « quelque chose », peut-être « un pétard » ou d’autres armes ?

Le scénario n’est peut-être pas aussi fou qu’il n’y paraît au départ. Rappelons que pendant à peu près la même période que la conférence de presse ci-dessus, le président Trump avait souligné à plusieurs reprises que l’Amérique était attaquée et que covid était l’attaque. Il n’a pas caché qu’il blâmait la Chine. Dans le climat géopolitique actuel, il faut peu d’imagination pour voir que les choses ne se sont pas calmées depuis cette étrange conférence de presse, mais qu’elles se sont intensifiées. Je ne dis pas que la Chine est responsable de la contrebande. Cela pourrait être n’importe qui, y compris des acteurs non étatiques comme les cartels de la drogue. Mais un « pétard » pourrait difficilement être reconnu par l’armée dans les deux cas, car la publication de telles informations créerait peut-être une panique et un coup encore plus grand pour l’économie que les blocages. La drogue serait une couverture parfaite.

Lire la suite @ GizaDeathStar.com