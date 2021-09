Cette chose Evergrande est sérieuse 10z virale

par John Rubino, effondrement du dollar :

Le chinois Evergrande a fait l’actualité ces derniers temps, mais pas toujours de manière compréhensible. Le promoteur immobilier est tout simplement trop grand et ses montages financiers trop obscurs pour être facilement compris par des personnes ayant beaucoup d’autres choses dans leur assiette. De plus, la Chine a connu de nombreuses implosions d’entreprises dans un passé récent et le PCC/BoC est toujours intervenu et a sauvé la situation. Alors pourquoi s’inquiéter cette fois ?

Parce que cette fois est apparemment différent, écrit Doug Noland de Credit Bubble Bulletin. Voici un extrait rapide d’un morceau beaucoup plus long il a publié ce matin :

Evergrande doit plus de 300 milliards de dollars aux banques et institutions financières non bancaires, aux détenteurs d’obligations nationales et internationales, aux fournisseurs et aux acheteurs d’appartements. Elle a des emprunts bancaires de 90 milliards de dollars, notamment auprès de la Banque agricole de Chine, de la China Minsheng Banking Corp et de la China CITIC Bank Corp. (les rapports font état de 128 banques exposées). Des milliers de fournisseurs doivent payer 100 milliards de dollars.

Il semble qu’une restructuration de la dette d’Evergrande soit inévitable. Après quelques décennies d’observation attentive, ces types de situations s’avèrent généralement pires que même les analystes les plus baissiers ne le craignent. Supposez laid et désordonné. La présomption depuis le début – par les banquiers, les investisseurs et les acheteurs d’appartements – était que Pékin ne permettrait jamais l’effondrement d’un acteur aussi énorme. Cette perception fondamentale du marché est sérieusement menacée.

Evergrande est le plus endetté d’un secteur des développeurs chinois très endetté (les trois premiers en termes de revenus). Elle « possède plus de 1 300 projets dans plus de 280 villes ». Evergrande emploie 200 000 personnes et « aide indirectement à maintenir plus de 3,8 millions d’emplois chaque année ».

De CNN (Michelle Toh) : « En dehors du logement, le groupe a investi dans les véhicules électriques, les sports et les parcs à thème. Elle possède même une entreprise d’alimentation et de boissons, vendant de l’eau en bouteille, des produits d’épicerie, des produits laitiers et d’autres produits à travers la Chine. En 2010, la société a acheté une équipe de football, qui est maintenant connue sous le nom de Guangzhou Evergrande. Cette équipe a depuis construit ce que l’on pense être la plus grande école de football au monde, au coût de 185 millions de dollars pour Evergrande. Guangzhou Evergrande continue d’atteindre de nouveaux records : il travaille actuellement à la création du plus grand stade de football du monde, en supposant que la construction soit achevée l’année prochaine comme prévu. Le site de 1,7 milliard de dollars a la forme d’une fleur de lotus géante et pourra éventuellement accueillir 100 000 spectateurs.

Evergrande incarne la bulle de crédit historique de la Chine. Elle a emprunté et dépensé sans compter, dans ce que l’histoire considérera sûrement comme une entreprise qui opérait à l’épicentre d’une extraordinaire bulle d’inflation des actifs, de spéculation et de mal-investissement imprudent financé par la dette.

Selon les estimations, les détenteurs d’obligations d’Evergrande reçoivent 25 cents par dollar dans le cadre d’une restructuration. Elle a emprunté 20 milliards de dollars sur le marché obligataire offshore en plein essor. En tant que point focal de la bulle mondiale de la spéculation à effet de levier, le marché de la dette offshore de la Chine a explosé au cours de ce cycle prolongé. Du FT (Hudson Lockett et Thomas Hale): «Les émetteurs chinois font face à leur plus grande vague d’échéances obligataires en dollars cette année à 118 milliards de dollars, selon Refinitiv. Mais même cela est éclipsé par les 7,8 milliards de Rmb (1,2 milliard de dollars) de dette onshore arrivant à échéance en 2021. Ce dernier chiffre pourrait avoir de grandes répercussions pour les détenteurs d’obligations offshore, surtout si la restructuration de la dette onshore est prioritaire.

« L’argent » a afflué en Chine cette année, dans un autre exemple de l’incroyable dynamique de la « phase terminale », où la finance spéculative inonde un système même face à la fragilité aiguë de la bulle. Les flux spéculatifs lourds ne font qu’exacerber les vulnérabilités systémiques. Des problèmes pour Evergrande, les développeurs et la dette chinoise à haut rendement marquent un point d’inflexion capital pour la spéculation à effet de levier chinoise et mondiale.