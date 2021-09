Cette citation de Doc Rivers sur Ben Simmons et Donald Trump m’a époustouflé

Les Philadelphia 76ers sont empêtrés dans le drame de Ben Simmons au début d’une nouvelle saison.

Pour récapituler: Simmons a formé une autre équipe d’étoiles et a aidé les Sixers à obtenir la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Est, puis a connu une terrible série de deuxième tour dans les séries éliminatoires définie par un lancer franc historiquement mauvais et une réticence à tirer dans le quatrième quart (même sur des dunks grands ouverts) alors que les Hawks d’Atlanta réussissaient le bouleversement. L’entraîneur-chef Doc Rivers et son coéquipier superstar Joel Embiid ont jeté Simmons sous le bus pour sa mauvaise performance à la fin de la série, et Simmons a dit à Philadelphie qu’il voulait être échangé. Les Sixers ont demandé le monde pour Simmons et n’ont jamais conclu d’accord, et maintenant Simmons dit qu’il va tenir le camp d’entraînement jusqu’à ce qu’il soit enfin traité. C’est le bordel.

Avant que les Sixers ne se présentent au camp d’entraînement la semaine prochaine, Rivers s’est arrêté sur MSNBC pour promouvoir un nouveau podcast qu’il raconte intitulé “It Was Said: Sports”. Le podcast se concentre sur des discours sportifs emblématiques – “y compris le poème “Pour l’Amérique” de Jack Buck à la suite des attentats du 11 septembre, Muhammad Ali protestant contre la guerre du Vietnam, Billie Jean King défendant l’égalité des salaires” – et explique pourquoi ils continuent de résonner avec nous à ce sujet. journée.

Au cours de son entretien avec l’animateur Willie Geist, Rivers a été interrogé sur la demande commerciale des Simmons. Rivers a déclaré que l’équipe tentait de convaincre Simmons de rester à Philadelphie, mais qu’ils avaient du mal à changer d’avis. Cela a conduit Rivers à faire une comparaison étrange et objectivement hilarante :

« Il y a des moments que je pense que nous traversons », a reconnu Rivers. «Et il y a des moments où je pense que je parle à des gens qui croient toujours que Trump a remporté les élections. Donc je ne suis pas sûr, mais je vais continuer d’essayer.

Voici la vidéo :

76ers : “Doc, allez faire un peu de contrôle des dégâts à la télévision nationale pour que Ben veuille rester à Philly.” Doc : « Il y a des moments que je pense que nous traversons, et il y a des moments où je pense que je parle à des gens qui croient toujours que Trump a gagné les élections. » pic.twitter.com/laAvKOdtGN – ProCity Hoops (@ProCityHoops) 24 septembre 2021

Peu importe ce que Rivers et les Sixers disent à Simmons, ils ne peuvent pas le convaincre de retourner travailler pour l’équipe malgré le fait qu’ils soient sous contrat pour les quatre prochaines années. Pour Rivers, cela ressemble en quelque sorte aux électeurs de droite qui refusent d’accepter que Trump ait perdu l’élection présidentielle contre Joe Biden. Que diable.

C’est juste Rivers classique ici. Il se plie au public de MSNBC qui déteste Trump. Il flatte la base de fans sportifs de Philly en parlant de l’entêtement de Simmons. Il établit une connexion qui n’a vraiment aucun sens. C’est beau et scandaleux et totalement inutile.

Les commentaires de Rivers sur Simmons après la défaite du sixième match contre les Hawks ont joué un grand rôle dans le désir de Simmons de se retirer. Rivers a essayé de revenir sur ces commentaires récemment, mais cela ne semble pas fonctionner. Rivers le comparant aux superfans de Trump sans aucune raison ne va probablement pas aider les choses.

Ça va être une saison étrange à Philly.