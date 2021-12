Cette citation de pré-saison d’Urban Meyer n’a certainement pas bien vieilli

Noël est arrivé tôt pour les fans des Jaguars de Jacksonville cette année lorsque le propriétaire de l’équipe, Shad Kahn, a fait ce qu’il fallait et a renvoyé l’entraîneur-chef Urban Meyer à seulement 13 matchs de son contrat de cinq ans.

Meyer a peut-être été bon au niveau collégial, mais il était évident dès le début à Jacksonville qu’il était au-dessus de sa tête dans la NFL. Qu’il s’agisse de faire venir Tim Tebow, de sauter un vol d’équipe et de passer une soirée embarrassante à Columbus, le bref passage de Meyer avec les Jaguars restera l’un des pires mandats d’entraîneur de l’histoire de la ligue.

Dans l’épisode de cette semaine de « Sports Seriously » de USA Today Sports, Mackenzie Salmon et moi avons regardé en arrière quelque chose que Meyer a dit lors d’une apparition dans l’émission en juin et oh mec, cette chose n’a pas bien vieilli.

Regardez ici :

MDR.

Meyer a dit :

J’ai dit clairement à notre équipe – j’attends la meilleure version d’eux. Je m’attends à ce qu’ils soient la meilleure version en août. Les Jaguars vont faire les choses d’une certaine manière. J’attends de chacun qu’il soit la meilleure version d’eux-mêmes. Ce sont nos objectifs pour l’année prochaine. Cette ville est prête à exploser. Je ne veux pas entendre à quel point notre stade est mauvais. Je veux que nous le possédions. Je veux un grand avantage sur le terrain et que nos joueurs fassent leur part.

Meyer s’attendait donc à la meilleure version de ses joueurs mais n’a pas réussi à donner l’exemple et maintenant il est sans emploi.

Meyer est vraiment le cadeau qui continue à donner.

Joyeux Noël à tous!