Cette citation d’un républicain de premier plan explique comment l’unité du parti est construite sur un château de cartes ⋆ .

Après que les dirigeants républicains des deux chambres du Congrès des États-Unis se soient déclarés opposés à la formation d’une commission pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier, j’étais comme beaucoup de gens – voilà, je pensais. C’est fini. Les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis devront trouver d’autres moyens de mettre en lumière la vérité.

C’était avant le vote à la Chambre d’hier soir. À la surprise de beaucoup, y compris moi-même, 35 républicains se sont rangés du côté des démocrates en faveur de la formation d’une commission sur le modèle presque exactement de la commission qui a enquêté sur les attentats terroristes du 11 septembre. Ils ont résisté à leur leadership. Ils ont également résisté à l’ancien président.

En fait, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est prononcé contre la commission proposée le 6 janvier moins d’un jour après que Donald Trump a déclaré qu’il s’agissait d’un «piège démocrate».

“Après un examen attentif”, a déclaré McConnell au Sénat mercredi, “j’ai pris la décision de m’opposer à la proposition biaisée et déséquilibrée des démocrates de la Chambre d’une autre commission pour étudier les événements du 6 janvier.”

Le Sénat tiendra bientôt son vote. Avant de voir 35 républicains de la Chambre se ranger du côté des démocrates, j’aurais pensé que les républicains du Sénat feraient de l’obstruction à la proposition à mort. Maintenant, je ne suis pas sûr. Personne ne devrait l’être. Autant les républicains habitent une réalité fictive, autant la réalité réelle joue encore un rôle dans leurs déterminations. La commission ne peut pas être un «piège démocrate». Il ne peut pas être «incliné et déséquilibré». Pas quand 35 républicains craignent encore plus leurs électeurs que l’ancien président. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’au moins 10 sénateurs du GOP ressentent le même degré de pression.

Malgré tous leurs discours sur le fait de rester avec Donald Trump, le fait est que Donald Trump est et a toujours été incroyablement faible. À ce stade, il est difficile de voir son emprise sur le Parti républicain se resserrer à mesure qu’il vieillit, ralentit et fait face à une liste croissante de sondages criminels dans son entreprise. Mardi, le bureau du procureur général de l’État de New York a déclaré qu’il s’était joint au bureau du procureur du district de Manhattan pour enquêter sur les évaluations immobilières de l’organisation Trump.

«Nous avons informé l’organisation Trump que notre enquête sur l’organisation n’est plus de nature purement civile», a-t-il déclaré. «Nous enquêtons actuellement activement sur l’organisation Trump à titre criminel.»

Ne vous méprenez pas. Je m’attendrais à ce que la plupart des républicains soutiennent l’ancien président même s’il est reconnu coupable d’avoir commis une myriade de crimes en col blanc. Mais pour certains républicains, disons, 35 d’entre eux représentant des districts avec des populations importantes de blancs respectables, Donald Trump est un handicap autant qu’il est un atout, en particulier lors des prochaines élections législatives. Il ne sera pas sur le bulletin de vote. Ses partisans les plus fidèles pourraient être des non-présentations. Pendant ce temps, ses mensonges haletants sur 2020 radicalisent l’opposition. Obtenir son approbation, comme avant, pourrait être le baiser de la mort. Dans les quartiers swing, le vice-président Kamala Harris est plus populaire que Donald Trump.

Comme je l’ai dit, il n’y a qu’une seule raison de s’opposer à une enquête sur ce qui était une attaque terroriste nationale, et c’est parce que vous craignez ce qui sera découvert. Craindre ce qui sera trouvé signifie que l’ancien président est un frein pour les républicains vulnérables. Mais ne me croyez pas sur parole. Malgré toute la suppression des électeurs en cours, les républicains ont toujours peur de la façon dont les Blancs respectables réagiront s’ils sont présentés avec la vérité. Considérez ce qui suit du sénateur américain John Thune du Dakota du Sud. Le républicain n ° 2 du Sénat a expliqué à CNN pourquoi les dirigeants du parti s’opposaient à la commission.

«Je veux que notre message à mi-parcours porte sur le genre de choses auxquelles le peuple américain est confronté: ce sont les emplois et les salaires, l’économie et la sécurité nationale, des rues sûres et des frontières solides – sans relancer les élections de 2020. Beaucoup de nos membres, et je pense que c’est le cas de nombreux républicains de la Chambre, veulent aller de l’avant. … Tout ce qui nous amène à ressasser les élections de 2020, je pense, est une journée perdue pour pouvoir établir un contraste entre nous et l’agenda de gauche très radical des démocrates.

Il sera difficile d’éviter de relancer les élections de 2020 lorsque 35 républicains à la Chambre, et potentiellement 10 de plus au Sénat, diront avec leurs votes que la relance des élections de 2020 est dans leur meilleur intérêt. De plus, il est impossible d’éviter la relocalisation lorsque la grande majorité du parti, y compris les républicains au niveau de l’État et au niveau local, a fait tapis avec le grand mensonge de l’ancien président sur le fait qu’il était le président légitime. C’est un paradoxe intenable. Le Parti républicain semble s’unir autour de l’ancien président. Mais ce qu’ils s’unissent, c’est en fait un château de cartes.

À propos de l’auteur

John Stoehr est membre de la Yale Journalism Initiative, membre associé du Ezra Stiles College de l’Université de Yale, écrivain contributeur pour le Washington Monthly et contributeur occasionnel au Connecticut Mirror ainsi qu’au New Haven Register. Le comité de rédaction est syndiqué au niveau national et international par l’Agence Global.