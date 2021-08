Cette clé USB transfère les fichiers à 150 Mo par seconde et est en vente à moins de 10 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous transférez habituellement des données entre des appareils avec une clé USB, il existe maintenant un modèle SanDisk à pratiquement la moitié du prix sur Amazon, et avec une vitesse plus que suffisante.

Les mémoires USB, également appelées clés USB, continuent d’être un support fondamental au quotidien pour des millions d’utilisateurs, qui les utilisent pour transférer des données d’un PC à un autre ou même entre appareils mobiles. Heureusement, ils ont évolué en termes de performances.

L’une des clés USB les plus économiques du moment est la SanDisk Ultra Flair, de taille très compacte et avec la possibilité de l’utiliser comme porte-clés, même si le meilleur reste son prix : seulement 9,24 euros dans la version 64 Go, un peu plus (environ 15 euros) si vous préférez la version 128 Go.

Pendrive avec une grande variété de capacités, entre 16 Go et 512 Go, avec USB 3.0 pour réaliser des transferts jusqu’à 150 Mo/s.

Son achat en vaut vraiment la peine si vous utilisez habituellement ces supports de stockage, notamment parce qu’il est confortable à transporter et surtout à cause de sa rapidité, qui atteint 150 Mo par seconde vitesse de transfert.

Ce chiffre dépend en grande partie de la capacité de votre PC à écrire des données, bien sûr, mais c’est quelque chose qui se produit avec toutes les clés USB, des clés USB aux disques durs externes. En tout cas, ces 150 Mo par seconde sont de très bonnes données, surtout si l’on prend en compte le prix, de moins de 10 euros.

Dans des conditions normales et comme indiqué par le fabricant, ce SanDisk Ultra Flair peut transférer un film vers un PC en moins de 30 secondes, ainsi que d’autres types de fichiers volumineux.

En fonction de l’usage que vous allez lui en donner, vous pouvez être intéressé à parier sur un autre type d’unité, comme les mémoires USB qui sont également préparées pour les tablettes et les mobiles, une option plus polyvalente selon les cas.

