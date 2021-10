Cette collection NFT de cet enfant de 12 ans génère 5 millions de dollars en un temps record

L’espace des jetons non fongibles (NFT) attire une grande partie de la communauté mondiale des développeurs et même des enfants de 12 ans se joignent à la ruée. Autrefois, le codeur Benyamin Ahmed, âgé de 12 ans, a récemment rejoint l’équipe de développeurs de Boring Banas Co. pour créer une collection NFT baptisée Non-fungible Heroes (NFH).

Cette collection entière comprenant 8 888 personnages de bandes dessinées s’est vendue en seulement 12 minutes pour un montant record de 5 millions de dollars, selon les données de Dune Analytics. La collection NFT pour NFH présente des héros, des méchants et des dieux, avec leurs propres intrigues.

“C’était une montée d’adrénaline folle. Vous ne savez vraiment jamais à quel point votre produit est populaire tant que vous ne laissez pas le public le faire », a déclaré Ahmed à CNBC.

Des artistes de Disney, Marvel et Nickelodeon ont créé ces personnages, et ils font désormais également partie de la Non-fongible Heroes Team (NFH). Le partenariat d’Ahmed avec Boring Banas intervient après avoir connu un succès précoce avec les NFT grâce à ses deux projets NFT qui lui ont rapporté 400 000 $ en seulement deux mois. L’un des projets était les Weird Whales. Ahmed a dit :

« La communauté Weird Whales m’a beaucoup appris sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et j’ai donc apporté les expériences que j’y ai vécues. »

Tirer parti des NFT pour l’industrie des médias et du divertissement

Pour sa contribution à la collection NFT Non-Fungible Heroes (NFH), Ahmed a reçu un pourcentage de la vente mais n’a pas divulgué le montant. Ahmed a travaillé en tant que développeur au sein de l’équipe, son rôle étant axé sur le support technique.

En outre, il a également contribué à la création des applications Web et des contrats intelligents du projet grâce aux conseils de son père, qui est également développeur Web. Ahmed a déclaré qu’il ne s’agissait pas pour lui d’une « prise d’argent rapide ». Il ajouta:

«Nous construisons quelque chose qui, selon nous, aura le potentiel de perturber l’ensemble de l’industrie des médias et du divertissement. « C’est un exemple incroyable, en temps réel et en crowdsourcing, de la façon dont la puissance du Web3.0 peut avoir un impact sur l’industrie des médias et du divertissement ».

L’objectif global du projet NFH est de devenir « le premier projet NFT à arriver dans un cinéma près de chez vous ». L’équipe de NFH a déclaré qu’elle utiliserait la majeure partie de ses revenus pour financer cette vision et développer l’entreprise.

Ahmed pense que la force de l’ensemble de l’espace NFT réside dans le pouvoir de créer des communautés. « Crypto est assez souvent considéré comme un club exclusif pour les codeurs et les commerçants. Cependant, cet aspect créatif et hautement éducatif des communautés est complètement négligé », a-t-il ajouté.

Le géant des médias sociaux axé sur la communauté, TikTok, se lance également dans le monde des NFT grâce à sa nouvelle collection NFT dirigée par des créateurs, TikTok Top Moments.

