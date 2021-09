Cette comédie décalée vient d’être classée n°1 sur Netflix • .

Le chef du contenu de longue date et co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déjà révélé un objectif désormais tristement célèbre pour le streamer, à l’époque où il était alors sur le point de sortir ses premières productions originales comme House of Cards. L’objectif, a-t-il expliqué, est “de devenir HBO plus vite que HBO ne peut devenir nous”. Avance rapide de près d’une décennie – House of Cards a fait ses débuts en 2013 – et l’évaluation Netflix = HBO ne tient plus vraiment, si elle l’a jamais été. Vraiment, Netflix essaie d’être HBO ainsi que CBS. Plus NBC, FOX, Nickelodeon, Disney et tout le reste. Et l’un des derniers exemples de la façon dont c’est le cas ? Ne cherchez pas plus loin que le nouveau film original de Netflix Afterlife of the Party, actuellement classé n ° 4 sur la liste combinée des 10 meilleurs films et télévisions du streamer.

Afterlife of the Party — maintenant en streaming sur Netflix

Je ne regarderais probablement jamais dans un million d’années volontairement quelque chose comme ça. L’intrigue de base : selon le synopsis de Netflix, « Un papillon social (Victoria Justice) subit la plus grande faute de fête de tous… mourant pendant sa semaine d’anniversaire. À sa grande surprise, elle a une seconde chance de réparer ses torts sur Terre en renouant avec ses proches. Et, surtout, prouver qu’elle est assez digne pour entrer dans la grande salle VIP dans le ciel.

Ce film, qui a également obtenu un score d’audience assez solide sur Rotten Tomatoes, est un exemple de Netflix ayant une ambition plus large que ce que les gens lui attribuent souvent. Le streamer ne peut pas se limiter à créer du contenu de prestige buzzy de style HBO ou des émissions du style de quelque chose comme The Crown ou Bridgerton. Il doit plaire à toutes sortes de téléspectateurs, de haut en bas du spectre des sourcils hauts et bas.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, « Afterlife of the Party » est maintenant disponible sur @Netflix !!! J’ai tellement aimé faire ce film et je suis tellement excité qu’il soit enfin disponible pour vous les gars ! ☺️ Allez streamer si vous ne l’avez pas encore fait et dites moi ce que vous en pensez ! https://t.co/LINjtDwSOZ pic.twitter.com/bio4Cix4ua – Victoria Justice (@VictoriaJustice) 3 septembre 2021

Ainsi, la disponibilité de films de confiserie de bonbons comme celui-ci, qui n’essayent pas d’offrir beaucoup plus que le plaisir de la vanille. Les critiques, bien sûr, l’ont largement déchiré. Afterlife of the Party n’a actuellement qu’un score de critiques de 50% sur Rotten Tomatoes, contre un score d’audience de 78% sur le site. Mais ce dernier est également la raison pour laquelle il a rapidement augmenté le tableau des tendances de Netflix. Il en faut de toutes sortes, en d’autres termes, pour faire tourner le monde.

Réactions

“Une comédie écervelée, seulement fréquemment et pas totalement stupide”, déplore la source de streaming toujours fiable Decider. “Alors pas de surprises ici, zilch, nada, toutes les attentes ont été satisfaites et les clichés remplis, avancez, avancez.” De même, cette prise tout aussi grossière de RogerEbert.com : « C’est plein de sourires gênés et de rythmes nerveux, comme si tout le monde était pressé de terminer et de rentrer à la maison. »

Parfois, cependant, ce n’est vraiment que de la prévisibilité et un sentiment de bien-être que vous recherchez. Ou, du moins, cela ne vous dérange pas si vous le rencontrez. Cela semble aller dans le sens de ce que certaines des réactions des médias sociaux transmettent à propos de ce film. Des téléspectateurs qui l’ont aimé et qui étaient heureux de l’avoir trouvé.

je ne m’attendais pas à ce que la vie après la fête soit une course émotionnelle 🥺 merci victoria pour la performance incroyable, je n’ai vraiment pas pleuré en regardant un film depuis longtemps 🙂 pic.twitter.com/7jzMS1NmSz – izana 🐻‍❄️ (@astallya) 3 septembre 2021

Afterlife of the Party est l’un des films les plus sains que j’ai vu toute l’année. Oui, c’est parfois prévisible et ringard, mais les thèmes sérieux et les performances stellaires de Victoria Justice en font un incontournable pour ceux qui manquent les jours où les originaux de Disney Channel étaient bons pic.twitter.com/M2FJGBVhDS – Anthony Turner (@AnthonyTurner) 2 septembre 2021