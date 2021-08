Cette comédie loufoque a dominé Netflix toute la semaine • .

C’est probablement le bon moment pour passer une longue session de frénésie avec certaines des meilleures comédies sur Netflix, grâce à l’état sous-optimal du monde en ce moment. La pandémie, l’état embarrassant de notre discours politique, les effets du changement climatique qui s’accélèrent, vous voyez l’idée.

Pour des millions de personnes, Netflix a été une bouée de sauvetage au cours de la dernière année et demie. Dans cet article, nous voulons parler spécifiquement à ceux d’entre vous qui ont besoin de plus de bonnes comédies et d’autres films pour se gaver de streamer en ce moment. Ceux d’entre vous qui veulent rire et oublier, eh bien, tout pendant un petit moment. Beaucoup d’entre vous ressentent apparemment la même chose, car l’un des titres actuellement sur la liste combinée des 10 meilleurs de Netflix, qui comprend à la fois des émissions de télévision et des films, est un film comique des années 1990 : Major Payne.

Meilleures comédies sur Netflix – Major Payne

“Un marine endurci reçoit ses ordres de marche et doit maintenant diriger un groupe désordonné de cadets dépareillés dans une compétition ROTC junior”, lit-on dans la description de cette comédie via sa page de destination Netflix.

Le film d’environ 90 minutes, avec Damon Wayans, a un score d’audience de 68% sur Rotten Tomatoes. Cela semble un peu meh, jusqu’à ce que vous preniez en compte le fait qu’il est basé sur plus de 100 000 évaluations d’utilisateurs.

« J’ai dit, tiens bon, merde ! » ?? MAJOR PAYNE est disponible en streaming sur Netflix (États-Unis) pic.twitter.com/AHhDU9mEKH – Strong Black Lead (@strongblacklead) 6 août 2021

De nombreux critiques, comme vous pouvez l’imaginer, ont fustigé le film. Souvent en faisant un jeu de mots à partir du titre, qualifiant cette comédie de douleur majeure. Cependant, tous ne l’ont pas fait. Le regretté critique Roger Ebert a semblé l’apprécier, d’après sa critique de 1995. «Bien que l’intrigue du film soit une formule familière», écrit-il, «le dialogue et la performance ne le sont pas. C’est un travail intelligent et amusant de se moquer de tous ces films où des instructeurs d’exercices sadiques terrorisaient leurs recrues vertes.

Plus de meilleurs films sur Netflix

Comme nous l’avons noté, le film traîne actuellement dans la liste combinée des 10 meilleurs de Netflix. Voici un aperçu de cette liste, au total (à jour au jeudi 12 août):

La cabine de baisers 3

Banques extérieures

Vivo

Tous américains

Frappez et courez

Cocaine Cowboys : les rois de Miami

CoComelon

Untold: Malice au Palais

Major Payne

Projets OVNI Top Secrets : Déclassifiés

Consultez notre couverture récente pour en savoir plus sur certains des autres titres de cette liste. Cela inclut Cocaine Cowboys ainsi que Hit & Run. Ce dernier est un favori particulier et met en vedette l’acteur israélien Lior Raz.

« Dans ce nouveau thriller d’action », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix, « la vie d’un homme marié et heureux est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel Aviv. Accablé de chagrin et confus, il recherche les assassins de sa femme, qui ont fui aux États-Unis. Avec l’aide d’un ex-amant (Sanaa Lathan), il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés.

