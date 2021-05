Cette compagnie aérienne vient de vendre un vol aller-retour vers “ nulle part ” – .

L’industrie du transport aérien a connu des années difficiles. La pandémie de Covid a complètement détruit les projets de voyage, que ce soit pour le travail ou les loisirs, de sorte que les compagnies aériennes se sont retrouvées avec des sièges vides et, même lorsqu’elles pouvaient décoller du sol, les avions devaient être peu remplis afin d’assurer des mandats de distanciation sociale furent rencontrés. Dans cet esprit, vous pourriez penser qu’un programme spécial de «vol vers nulle part» de la compagnie aérienne australienne Qantas semble être un gadget pour gagner rapidement de l’argent, mais ce n’est pas le cas. En fait, le voyage était tellement attendu qu’il s’est vendu en seulement deux minutes et demie après son départ.

Alors, qu’est-ce qui pourrait être si excitant dans un voyage qui décolle et atterrit au même aéroport sans jamais aller nulle part? Tout tourne autour de la Lune. On s’attend à ce que la super lune de mai soit une merveille, et Qantas offre aux gens l’occasion de la voir à vol d’oiseau. Les astronomes impatients ont rapidement chuté jusqu’à plus de 1100 dollars pour avoir la chance de voir la sphère rougeoyante à une altitude de plus de 40000 pieds.

L’observation du ciel en tant que passe-temps semble prendre de l’ampleur ces dernières années. C’est peut-être la grande éclipse américaine de 2017 qui a suscité l’intérêt d’une génération de nouveaux astronomes, ou peut-être est-ce simplement que la technologie des télescopes grand public est plus abordable qu’elle ne l’a jamais été, mais quelque chose a conduit à un boom des passionnés de l’espace et c’est une excellente nouvelle pour la science.

Les supermoons sont l’un des phénomènes célestes les plus faciles à apprécier. Il s’agit essentiellement d’une pleine lune qui se produit à un certain point de l’orbite de la Terre. Les supermoons semblent légèrement plus grandes et plus lumineuses que votre pleine lune moyenne, ce qui les rend particulièrement accrocheuses. Depuis le sol, ils méritent un long regard réfléchi et peut-être une photo ou deux. De l’air? Eh bien, je ne suis pas sûr, mais je parie que c’est encore mieux.

Comme le rapporte CNN, la compagnie aérienne s’est associée à un astronome réel pour déterminer la trajectoire de vol qui montrerait le mieux l’éclat de la Lune le soir du 26 mai. Le vol cher ne va nulle part, mais monte puis redescend, mais les billets ont commencé à environ 400 USD pour les sièges économiques jusqu’à 1160 USD pour la classe affaires. Bien sûr, comme vous ne montez pas pour un long vol, être en classe affaires n’a peut-être pas vraiment d’importance, mais les sièges aux hublots sont évidemment une priorité élevée.

Cela peut sembler idiot de perdre des centaines de dollars, mais c’est en fait un moyen assez génial pour les astronomes d’apercevoir la lune d’une manière qu’ils ne pourraient jamais voir depuis le sol. Le fait qu’un avion de ligne puisse voler au-dessus d’une grande partie de la couverture nuageuse qui pourrait obscurcir la vue des gens en bas garantit que ceux qui sont sur le vol auront une vue magnifique.

