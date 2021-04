« Cette compétition nous excite et nous anime, c’est très beau »

07/04/2021 à 13:27 CEST

Unai émeri et Raul Albiol Ils sont apparus lors de la conférence de presse précédant le match entre Villarreal et Dinamo Zagreb, correspondant au match aller des quarts de finale de la Ligue Europa.

Sur la participation de votre équipe à la Ligue Europa, Unai émeri a assuré que c’est « un chemin difficile et magnifique que nous résolvons régulièrement. La saison marque les moments, on avait des doutes avant et cela a coïncidé avec un retournement de championnat, maintenant nous avons retrouvé confiance et résultats. Cette compétition nous excite et nous anime, nous fait profiter des qualifications, c’est très beau mais en même temps difficile. «

Sur le Dinamo Zagreb, a souligné qu’il avait l’habitude des footballeurs de gagner et de jouer à des matchs importants. « En seconde période contre Tottenham, ils ont donné une version formidable, ils les ont débordés. Il faut trouver des réponses à leur talent. et nous sommes excités, mais nous ne pouvons pas parler au-delà de ces salles », dit prudent.

Emery s’est assuré qu’ils ont examiné les joueurs adverses en détail. « Il faut s’adapter à eux, savoir ce qu’ils proposent. Nous avons vu leurs matchs au niveau collectif et individuel et quels types de joueurs ils sont. » Ils ont plusieurs footballeurs dans les équipes de Macédoine du Nord, de Croatie et de Croatie U21, tels que Majer ou Ivanušec. La projection de Orši & cacute;, qui contre Tottenham a montré ses lettres de créance », a-t-il déclaré.

«C’est une équipe qui sait jouer les moments du match, elle joue pour gagner et elle sait jouer la contre-attaque. Ils sortiront pour gagner dès la première minute et ils savent très bien se défendre ensemble, il faut donc avoir des réponses à cela. Vous devez être très prudent avec la contre-attaque et avec vos joueurs également individuellement « , Emery a mis en garde contre le Dinamo.

Enfin, il a apprécié la participation de l’équipe de jeunes dans la première équipe. « La saison donne beaucoup de choses et nous avons la carrière très présente. Des joueurs comme Álex Baena, Yeremi Pino ou Fer Niño le gagnent, c’est pourquoi ils sont avec nous. Ils participeront plus ou moins, mais ils sont dans la dynamique de la première équipe, ils doivent vivre ça et continuer », a assuré Emery.

Raúl Albiol est également apparu lors d’une conférence de presse. A propos de ses rivaux de demain, il prévient que « Ils ont éliminé Tottenham et ils viennent d’un pays qui a été finaliste au monde. Vous devez affronter le match de la même manière que contre les autres rivaux, car ce sera un match difficile et difficile ».

« Nous attendons le meilleur d’entre eux, ce sont des joueurs très talentueux et ils l’ont montré. Ils gagnent généralement le championnat dans leur pays et sont enthousiasmés par la compétition européenne »Il a dit de ses rivaux. «Les ailiers sont rapides, ils ont un attaquant avec un bon jeu arrière et qui déplace bien le ballon. C’est une équipe dangereuse, avec de la qualité dans les derniers mètres, de la vitesse et beaucoup de motivation « , voulait analyser.

Albiol pense que «Vous pouvez toujours vous améliorer et avoir confiance lorsque nous sommes à un bon niveau et concentrés. A partir de là, il faut continuer avec la même attitude pour affronter le reste de la saison. »Le défenseur a été sincère sur ses illusions dans le tournoi. « Nous en voulons tous plus et notre espoir est d’atteindre une finale, mais c’est compliqué, nous devons donc y aller étape par étape », c’est fini.